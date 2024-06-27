Стало известно, что убивает новые моторы КАМАЗ

КАМАЗ предупредил о рисках использования неоригинальных фильтров в двигателях

Занимающаяся фирменными компонентами структура КАМАЗа, компания ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» опубликовала официальное предупреждение, описывающее последствия применения некачественных фильтрующих элементов и самостоятельного изменения настроек электронного блока управления (ЭБУ) в двигателе КАМАЗ Р6.

Сообщается, что вмешательство в конструкцию и работу мотора описанным образом может привести к дефектам, и некоторые из них представляется довольно серьезными. В частности, к пресс-релизу приложена фотография прогоревшего поршня.

«Использование неоригинальных топливных фильтрующих элементов в сочетании с некачественным топливом может привести к следующим дефектам: налипанию несгоревшего топлива на днище поршня и стенки цилиндра, нарушение теплоотдачи, деформация деталей, задиры и прогар поршней», – сообщает пресс-служба компании.

Прогоревший поршень двигателя КАМАЗ Р6

По поводу самостоятельного изменения настроек ЭБУ говорится следующее: если при этом увеличивается мощность, это может привести к «необратимому разрушению коробки передач без возможности ее восстановления». Сам доказанный факт изменения настроек повлечет за собой снятие грузовика с гарантии. Установку новой коробки с ценой от 2 млн рублей потребитель будет оплачивать из своего кармана.

Напомним, КАМАЗ Р6 – это новая рядная «шестерка», разработанная совместно с немецко-швейцарской компанией Liebherr для флагманской модели К5 и соответствующая экологическим классам Евро-5 и Евро-6.

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Источник: КАМАЗ