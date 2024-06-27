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«Крузак жалко»: угнал внедорожник и совершил ДТП (видео)

19-летний нетрезвый строитель угнал Land Cruiser со стройки, на которой работал

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дело по части 1 статьи 166 УК РФ, возбужденного против 19-летнего жителя Шарыповского районе. Он обвинялся в угоне машины в октябре 2023 года. Выяснилось, что он взял автомобиль с территории дома в поселке Овсянка, на строительстве которого он работал. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 7 млн рублей принадлежал владельцу дома.

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«Доехав до поселка Слизнево, на одной из улиц угонщик столкнулся с иномаркой под управлением женщины, после чего продолжил движение. Пострадавшая обратилась к инспекторам ДПС, несущим дежурство в этом населенном пункте», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция засекла машину недалеко от места ДТП. Завидев полицейских, парень закрылся в машине, а потом попытался скрыться. В ходе погони он свалил машину в кювет, где и был задержан. Прав категории В у него никогда не было, по виду он был нетрезв, а освидетельствование показало 0,70 мг/л.

Инспекторам он сообщил, что «с армии недавно пришел и подумал, знаете, что немного все можно... но походу уже нельзя», а также посетовал, что «Крузак жалко». Судя по всему, угнанная в пьяном угаре дорогая машина изрядно пострадала. За нетрезвое вождение ему было назначено 13 суток ареста. А уголовное дело об угоне уже направлено в суд – молодому человеку «светит» 5 лет.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
27.06.2024
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