У дилеров появился новый инструмент для обнаружения проблем с авто

ИИ за 30 секунд просканирует автомобиль и найдет возможные неисправности

Искусственный интеллект уже проник в наши автомобили через информационно-развлекательное программное обеспечение, но его потенциал выходит далеко за рамки. Например, несколько дилерских центров, включая Findlay Cadillac в Лас-Вегасе, внедрили ИИ для первичного осмотра автомобилей. Эта технология показывает, что ИИ может превосходить людей в некоторых задачах, не отнимая у них работу.

Findlay Cadillac из Хендерсона – первый дилер в Лас-Вегасе, установивший автоматизированную систему проверки транспортных средств, разработанную UVEye.

Процесс очень прост и занимает не больше минуты. Клиент проезжает через большой сканер, который делает несколько фотографий автомобиля со всех сторон, включая днище. Затем ИИ анализирует эти изображения и выявляет любые дефекты кузова, шин и видимых механических компонентов. Понаблюдать за процессом можно пройдя по ссылке.

Примерно через 30–45 секунд клиент получает полный отчет о состоянии своего автомобиля. Если система обнаруживает проблемы, механики дилера могут сразу заняться их устранением, обеспечивая безопасность автомобиля на дорогах.

Система способна выявить такие дефекты, которые иногда не замечают даже опытные технические специалисты, например небольшую утечку масла.

Внедрение ИИ в Findlay Cadillac не привело к сокращению рабочих мест в сервисном отделе. Наоборот, это создало дополнительную работу для технических специалистов, которым теперь нужно устранять неисправности, которые могли бы остаться незамеченными.

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Источник: Сarscoops