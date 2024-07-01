Дал взятку инспектору — смотрим, чем все закончилось!

Сотрудники ГАИ Москвы задержали подозреваемого в покушении на взяточничество

В Москве на улице Гаврикова инспектор остановил автомобиль – водитель нарушил правила пользования световыми приборами. Полицейский предложил 23-летнему гражданину пройти в служебный автомобиль, чтобы составить протокол. Но парень решил избежать ответственности и попытался дать взятку. Свои действия он пытался скрыть, но камера зафиксировала, как он кладет деньги в подстаканник, а потом пытается «договориться».

«Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, мужчина не отказался от криминального умысла, после чего его задержали», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, деньги были приобщены уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 30 и по части 1 статьи 291.2 УК РФ. Сам злоумышленник помещен под подписку о невыезде. Не обошлось и без протокола по статье 12.20 КоАП РФ.

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Источник: МВД Медиа