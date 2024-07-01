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Катер на колесах — новая российская разработка

Озвучены характеристики нового берегового комплекса «Рубеж-МЭ»

«Катер на колесах» – это новая концепция береговых ракетных комплексов «Рубеж-МЭ», которые базируются на шасси КАМАЗ.

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Все смонтировано на одном автомобиле – и пункт управления с радиолокационной станцией (РЛС), и пусковые установки, объяснил генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.

Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»
Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»
«"Бал" – тяжелый, на больших машинах. А здесь все построено по системе «катер на колесах». Все в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе КАМАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения – дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц – 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона "Балов"», – рассказал «Известиям» Андрей Петраков.

Ракеты с самонаведением могут уничтожать не только корабли благодаря уникальной боеголовке.

«Она может обеспечить поражение любых радиоконтрастных целей: зданий, мостов, сооружений и других объектов на сложном рельефе. Сама ракета околозвуковая, относительно малогабаритная, что позволяет проводить эффективный прорыв ПВО противника на малых высотах», – говорит военный эксперт, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Атака под прикрытием брони – схватка БМП России и НАТО

Подобные комплексы пользуются большим спросом у многих стран.

Советские береговые комплексы аналогичного назначения в 1980-х годах поставлялись во многие страны, включая Кубу, ГДР и Ливию.

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Кирилл Панов
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Количество просмотров 1
01.07.2024
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
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