Новые российские машины получат единую платформу – вот что известно!

Минпромторг обсудит с автопроизводителями единую платформу для легковых авто

Новая модульная платформа для серийных легковых автомобилей российского производства начала обсуждаться в Минпромторге. Предварительной проработкой проекта займутся предприятия автопрома, сообщает источник. Единая база для большого количества моделей должна поспособствовать снижению себестоимости.

Предполагается, что на единой компонентной базе несколько российских заводов могли бы создавать модели различных классов – компактные, среднеразмерные, седаны, универсалы и кроссоверы. Обсуждение ведется в рамках стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

Уже определен порядок субсидирования НИОКР, а также решено, что к проекту могут привлекаться действующие меры господдержки. В частности, одним из источников финансирования, вероятно, станет специализированная программа Фонда развития промышленности, которая называется «Автокомпоненты».

Эта программа была запущена в 2022 году по инициативе Минпромторга. Согласно ей, российские автопроизводители могут получать льготные займы в размере до 5 млрд рублей на срок до 7 лет при ставке 3% или 5% годовых. Средства можно использовать для развития производств компонентов автопрома.

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Источник: Известия