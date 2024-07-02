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Новые российские машины получат единую платформу – вот что известно!

Минпромторг обсудит с автопроизводителями единую платформу для легковых авто

Новая модульная платформа для серийных легковых автомобилей российского производства начала обсуждаться в Минпромторге. Предварительной проработкой проекта займутся предприятия автопрома, сообщает источник. Единая база для большого количества моделей должна поспособствовать снижению себестоимости.

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Предполагается, что на единой компонентной базе несколько российских заводов могли бы создавать модели различных классов – компактные, среднеразмерные, седаны, универсалы и кроссоверы. Обсуждение ведется в рамках стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

Уже определен порядок субсидирования НИОКР, а также решено, что к проекту могут привлекаться действующие меры господдержки. В частности, одним из источников финансирования, вероятно, станет специализированная программа Фонда развития промышленности, которая называется «Автокомпоненты».

Эта программа была запущена в 2022 году по инициативе Минпромторга. Согласно ей, российские автопроизводители могут получать льготные займы в размере до 5 млрд рублей на срок до 7 лет при ставке 3% или 5% годовых. Средства можно использовать для развития производств компонентов автопрома.

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Источник: Известия

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 4
02.07.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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