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Угрозы и конфликты в такси: как обезопасить себя от неадекватного водителя

Психолог Аракелова объяснила, как обезопасить себя от агрессии водителя такси

Чтобы не попасть в заведомо опасную ситуацию во время поездки в такси пассажирам нужно следовать нескольким правилам. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги РФ, психолог Армена Аракелова.

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«Всегда пользуйтесь официальными сервисами такси и перед поездкой убедитесь, что данные водителя и автомобиля совпадают с теми, что указаны в приложении. По возможности перед посадкой сделайте фото автомобиля и водителя и отправьте его близкому человеку (друзьям или семье)», – советует собеседник издания.

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Аракелова рекомендует в целях безопасности садиться на заднее сиденье, чтобы была дистанция с водителем, в случае необходимости так будет легче покинуть транспортное средство. Также психолог рекомендует позвонить родным или близким (можно сымитировать разговор по телефону) сразу же, как только пассажир сел в машину. Это нужно для того, чтобы водитель слышал, что ваши знакомые знают о поездке, маршруте и номере машины.

«Проверяйте маршрут на своем телефоне. Если водитель начинает отклоняться от пути, вежливо уточните этот момент. Ведите себя уверенно. Даже если чувствуете тревогу, не демонстрируйте этого. Слабость и страх могут спровоцировать агрессивного водителя. Если водитель начинает вести себя неадекватно, смело и уверенно просите его остановить машину», – рекомендует психолог.

Если водитель ведет себя подозрительно, пассажиру нужно наладить контакт с внешним миром и показать, что он активно разговаривает по телефону, советует Аракелова. Во время общения с водителем такси стараться поддерживать спокойный и вежливый тон во избежание возможной агрессии. И не стоит разглашать личную информация, нужно быть все время настороже, подытожила Аракелова.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
03.07.2024
Фото:Depositphotos
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