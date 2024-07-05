Названы федеральные трассы в России с самой высокой смертностью

МВД РФ: на трассах в направлении юга России смертность в ДТП выросла на 166%

В России в период отпусков наблюдается рост смертности в дорожно-транспортных происшествиях, особенно на трассах в южном направлении.

Согласно статистике Госавтоинспекции РФ, начиная с майских праздников на самой популярной трассе М-4 «Дон» в мае 2024 года количество погибших выросло на 17,8% (66 человек) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

На трассе Р-22 «Каспий» этот показатель увеличился на 14,3%, до 48 человек, также в красной зоне находится участок трассы Р-22 «Элиста» – он связывает с Минеральными Водами. На этом участке рост смертности сразу на 166,7% по сравнению с маем прошлого года.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции назвал причиной роста смертности на некоторых российских дорогах перераспределение грузового трафика.

Черников уточнил, что крупные грузовые перевозчики переориентировались с западных на южные и юго-восточные направления, которые просто недостаточно подготовлены для крупнотоннажного грузового транспорта. Кроме того, из-за введенных ограничений в работе ряда аэропортов на юге и юго-западе страны, в том числе в Крыму, россияне, отправляющиеся на отдых, чаще стали использовать для поездок личный автотранспорт.

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Источник: iz.ru