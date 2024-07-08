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За это нарушение автовладельцу грозит штраф до 25 тыс. рублей — разбираемся в ПДД

Юрист Яковлева рассказала, за что водителей начнут штрафовать хоть каждый день

Уже до конца текущего года в России может заработать система распознавания автовладельцев, у которых нет ОСАГО. Это значит, что водителей будут штрафовать за отсутствие полиса обязательного страхования, причем каждый день. О нововведении рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

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Речь идет о том, что камеры будут сканировать госномера машин и проверять их в базе данных на наличие или отсутствие страховки. Если будет зафиксирован автомобиль без страховки, водитель получит штраф, объясняет Яковлева.

«Штрафы могут начисляться ежедневно, что приведет к значительным финансовым затратам для нарушителей. Предварительно, сумма штрафов за месяц может достигать 25 тыс. рублей. Госдума готова рассмотреть и утвердить эту инициативу уже в начале августа – это означает, что изменения могут вступить в силу достаточно быстро», – предупреждает эксперт.

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Яковлева настоятельно рекомендует всем автовладельцам удостовериться в том, что срок их страховки на машину не истек. Чтобы не пропустить дату обновления полиса, можно настроить уведомления от страховой компании или банковских приложений, советует эксперт.

«Копию страхового полиса лучше держать в автомобиле, это может помочь в случае спора или ошибки системы», – подчеркнула эксперт.

Если водитель убежден, что ему ошибочно выписали штраф, например, система некорректно зафиксировала отсутствие страховки, нужно обратиться в соответствующие органы, имея при себе подтверждающие факт наличия полиса: сам страховой полис, квитанцию об оплате. Если выяснится, что действительно произошла ошибка, ее оперативно исправят, подытожила Яковлева.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
08.07.2024
Фото:Depositphotos
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