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РОАД: в РФ на фоне снижения спроса растут цены на автомобили

Глава РОАД Подщеколдин: Траты россиян на покупку авто достигли 6,93 млрд рублей

Жители России за первое полугодие 2024 года потратили на приобретение автомобилей порядка 6,93 млрд рублей. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Емкость автомобильного рынка
Емкость автомобильного рынка
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Из этой суммы 37% (2,59 млрд рублей) было потрачено на покупку новых автомобилей. Подщеколдин прогнозирует, что автомобильный рынок России к концу 2024 года вырастет до 15 трлн рублей. Для сравнения: в прошлом году емкость рынка составляла 12,64 трлн рублей, причем на покупку новых автомобилей пришлось 3,37 млрд рублей (27%).

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«Если перевернуть эту картинку по отношению к удешевлению курса рубля к доллару, мы видим, что в прошлом году рынок восстановился до уровня 2013 года, а в этом году немного превысит. Это превышение – девальвация рубля. В 2013 году доллар стоил 30 рублей, сейчас примерно 100. То есть, к сожалению, рынок не растет», – подчеркнул глава РОАД.

Также Подщеколдин указал на тот факт, что в России на текущем этапе наблюдается снижение покупательской способности, но при этом неуклонно растет стоимость автомобилей.

Источник: РОАД

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем» | РОАД
Количество просмотров 2
09.07.2024
Фото:«За рулем» | РОАД
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