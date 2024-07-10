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Смотрим, как полиция на моторных лодках ловит браконьеров (видео)

Нижегородская полиция изъяла у бизнесмена более 700 кг незаконно выловленной рыбы

Операция «Нерест», проводимая полицией Нижегородской области совместно с надзорными и правоохранительными ведомствами, на днях принесла серьезный улов. Полицейские выявили факт незаконной добычи более чем 700 кг рыбы разного вида – окуня, плотвы, леща, судака и стерляди.

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Столь крупную партию биоресурсов без каких-либо сопроводительных документов сотрудники полиции обнаружили в цеху, который находится на территории одного из гаражных массивов города Заволжье. Оказалось, что рыба готовилась к обработке и последующей продаже.

«Полицейские изъяли весь товар, а также зафиксировали несколько жалоб от местных жителей на антисанитарный процесс его производства. По итогам проверки органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вообще же, в ходе операции «Нерест» с апреля по июнь полиция пресекла 229 фактов браконьерства в нерестовый период, изъяла 186 единиц незаконных орудий лова и 20 плавсредств, а также не допустила 14 фактов перевозки незаконно пойманной рыбы общей массой 150 кг. Предлагаем взглянуть на видеосюжет, рассказывающей о работе полиции на реках и озерах.

Источник: МВД Медиа

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Иннокентий Кишкурно
10.07.2024
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