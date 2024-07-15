Нехватки в запчастях не будет: Россия расширит их выпуск в других странах

Россия к 2025 году намерена наладить производство автозапчастей в Нигерии

Российские производители автозапчастей могут к 2025 году наладить сборку продукции в Нигерии. О планах расширения производства за пределами России рассказал торговый представитель РФ в африканской стране Максим Петров.

Уже в сентябре текущего года первая группа представителей РФ из числа предпринимателей отправится для участия в переговорах в столицу Нигерии Абуджа.

«В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии и, ориентировочно, в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией. Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки», – уточнил торговый представитель.

Со ссылкой на министра промышленности Нигерии Отунбу Аденийи Адебайо, Петров подчеркнул, что власти Нигерии готовы гарантировать для компаний из РФ лояльные условия налогообложения для размещенных на ее территории производств.

При этом генеральный директор исследовательской компании Afrikaresearch Сергей Шейхетов предостерегает о том, что у российских предприятий в Африке могут возникнуть проблемы, одна из которых – логистика.

«Транспортировка в Африку материалов для производства стоит не очень дешево, плюс постоянно могут возникать логистические сложности » , — объясняет гендиректор.

По словам Петрова, отечественные компании за последние годы вложили значительные инвестиции в модернизацию производства, в приоритете сейчас ускорение темпов и его расширение. В рамках этих целей Россия намерена освоить рынки дружественных стран, в том числе африканских.

Запчасти и комплектующие, которые уже в 2025 году начнут производить в Нигерии, направят не только на внутренний рынок, но и в другие государства Африки, уточнил Петров. К тому же власти Нигерии неоднократно выражали заинтересованность в развитии автомобильной отрасли с целью стимулирования в целом местного производства.

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Источник: iz.ru