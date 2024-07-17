Полный привод, АКП, зимний пакет и японский мотор — кроссовер есть в продаже

В РФ стартовали продажи «зимней» версии полноприводного кроссовера Changan CS95

Кроссовер Changan CS 95 New от китайского автопрома специально для рынка России оснастили зимним пакетом. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Отмечается, что в пакете заявлены: подогрев руля, обогрев кресла водителя, кресла пассажира в первом ряду, пассажирских мест второго ряда и электрообогрев лобового стекла. Кроме того, теперь двигатель автомобиля адаптирован к суровым климатическим условиям России. Также специалисты расширили функционал под холодные климатические условия, расширена адаптация мультимедийной системы для РФ.

Changan CS95

Кроссовер в обновленной комплектации уже можно заказать у дилеров: цена DLX составляет 4,2 млн рублей, аналогичная цена за комплектацию Black Edition (4,2 млн рублей), немного дороже Tech (4,3 млн рублей) и Tech Black Edition (4,4 млн рублей).

Под капотом Changan CS95 стоит турбомотор объемом 2,0 л мощностью 226 л.с., в паре с ним 8-ступенчатая АКП японского производителя Aisin, привод – полный.

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Источник: iz.ru