Бизнес такси: его участники собрались и поговорили

Итог XII Международного Евразийского форума «Такси» – резолюция с инициативами

1500 глав таксопарков и агрегаторов, представителей органов власти, автоконцернов, производителей цифровых, финансовых и страховых решений, российских и зарубежных экспертов смогли услышать друг друга на ключевом событии года, XII Международном Евразийском форуме «Такси».

На форуме прошли 15 сессий по вопросам перевозок: итоги реализации за год и предложения по развитию закона о такси № 580-ФЗ, ожидания от ОСГОП, выбор надёжного автомобиля, дефицит водителей и легализация самозанятых.

На XII Международном Евразийском форуме «Такси»

В дискуссиях приняли участие спикеры от региональных транспортных ведомств, представители агрегаторов («Яндекс Такси», «Максим», «Ситимобил» и «Таксовичкоф»), российских и зарубежных производителей услуг и технологий, бизнеса и органов власти Китая, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Белоруссии и Туркменистана.

В формате «Бизнес-диалог» состоялась сессия «Как вести бизнес с КНР: встреча российских и китайских компаний». Соорганизатором выступила Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции.

Второй день форума открылся сессией «Теперь все готовы? Обеспечение единых правил работы отрасли». Замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко отметил, что ведомство готово к дальнейшему развитию отраслевого законодательства, но все предложения должны быть сбалансированными и учитывать безопасность перевозок как приоритет.

Завершающей сессией XII МЕФТ стала «Антипленарка», в ходе которой юристы, представители ФНС России, Роструда и научного сообщества ответили на вопросы участников таксомоторной сферы об административных, трудовых, налоговых и гражданских аспектах работы в такси.

Итогом форума станет резолюция с инициативами участников, которая будет направлена в профильные органы власти.

Мероприятие прошло при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы и других профильных органов власти. Партнёром состоявшейся на форуме выставки стало ООО «Маркар Групп».

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Источник: форум МЕФТ