Продажи новых авто в августе побили рекорд!

Автостат: в августе продано рекордное количество машин за последние 3,5 года

В течение августа российские автомобильные дилеры сумели передать клиентам 148,3 тысяч новых легковых автомобилей. Такого результата не было уже очень давно – цифра оказалась рекордной за последние 40 месяцев, то есть почти 3,5 года.

По данным источника, еще более внушительными продажи новых автомобилей в России были лишь в далеком апреле 2021 года – за тот месяц россияне раскупили 171,5 тысяч легковушек. С тех пор продажи ни разу не превысили отметку в 150 тысяч.

Продажи новых легковых авто в августе-2024, тысяч штук:

Lada — 38,6

Haval — 18,6

Chery — 16,5

Geely — 14,5

Changan — 11,4

Эти пять брендов «забрали» две трети августовского российского авторынка. Во второй пятерке – Omoda, Jetour, Exeed, BelGee и Jaecoo, августовские продажи каждого бренда не дотянули до 5 тысяч.

Суммарно нынешний август по числу проданных новых легковых авто на 9% перекрыл показатель минувшего июля (136,2 тысячи) и сразу на 35% – цифру августа прошлого года, когда было реализовано 109,8 тысяч машин. Только у одного АВТОВАЗа, по данным собственной пресс-службы, августовские продажи на 14,7% превзошли прошлогодний показатель.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автостат