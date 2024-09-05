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Продажи новых авто в августе побили рекорд!

Автостат: в августе продано рекордное количество машин за последние 3,5 года

В течение августа российские автомобильные дилеры сумели передать клиентам 148,3 тысяч новых легковых автомобилей. Такого результата не было уже очень давно – цифра оказалась рекордной за последние 40 месяцев, то есть почти 3,5 года.

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По данным источника, еще более внушительными продажи новых автомобилей в России были лишь в далеком апреле 2021 года – за тот месяц россияне раскупили 171,5 тысяч легковушек. С тех пор продажи ни разу не превысили отметку в 150 тысяч.

Продажи новых легковых авто в августе-2024, тысяч штук:

  • Lada — 38,6
  • Haval — 18,6
  • Chery — 16,5
  • Geely — 14,5
  • Changan — 11,4

Эти пять брендов «забрали» две трети августовского российского авторынка. Во второй пятерке – Omoda, Jetour, Exeed, BelGee и Jaecoo, августовские продажи каждого бренда не дотянули до 5 тысяч.

Суммарно нынешний август по числу проданных новых легковых авто на 9% перекрыл показатель минувшего июля (136,2 тысячи) и сразу на 35% – цифру августа прошлого года, когда было реализовано 109,8 тысяч машин. Только у одного АВТОВАЗа, по данным собственной пресс-службы, августовские продажи на 14,7% превзошли прошлогодний показатель.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:MAXIM SHIPENKOV / EPA
Количество просмотров 243
05.09.2024
Фото:MAXIM SHIPENKOV / EPA
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