#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Пожар на АВТОВАЗе – вот что известно

На металлургическом производстве АВТОВАЗа произошел пожар

В минувшее воскресенье 8 сентября на территории завода АВТОВАЗ в Тольятти вспыхнул пожар. Днем в соцсетях стали появляться сообщения о том, что над вторым корпусом предприятия поднимается черный дым – горожане писали, что горит так называемая «чугунка», то есть металлургическое производство автогиганта.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Поначалу очевидцы сообщали, что на место происшествия прибыли три пожарные машины, но позднее в ГУ МЧС по Самарской области рассказали, что в итоге бороться с огнем пришлось 80 сотрудникам ведомства с помощью 25 единиц техники.

Также стало известно точное место возгорания: в корпусе АВТОВАЗа по адресу Южное шоссе, 36 загорелась формовочная линия. По данным МЧС, площадь пожара составила всего 37 кв. м, в целях безопасности эвакуировали 20 человек. В качестве причины аварии называлось нарушение техники безопасности. Пострадавших нет, на работу завода инцидент не повлиял.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Комсомольская правда, Аргументы и факты

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 182
09.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0