Пожар на АВТОВАЗе – вот что известно

На металлургическом производстве АВТОВАЗа произошел пожар

В минувшее воскресенье 8 сентября на территории завода АВТОВАЗ в Тольятти вспыхнул пожар. Днем в соцсетях стали появляться сообщения о том, что над вторым корпусом предприятия поднимается черный дым – горожане писали, что горит так называемая «чугунка», то есть металлургическое производство автогиганта.

Поначалу очевидцы сообщали, что на место происшествия прибыли три пожарные машины, но позднее в ГУ МЧС по Самарской области рассказали, что в итоге бороться с огнем пришлось 80 сотрудникам ведомства с помощью 25 единиц техники.

Также стало известно точное место возгорания: в корпусе АВТОВАЗа по адресу Южное шоссе, 36 загорелась формовочная линия. По данным МЧС, площадь пожара составила всего 37 кв. м, в целях безопасности эвакуировали 20 человек. В качестве причины аварии называлось нарушение техники безопасности. Пострадавших нет, на работу завода инцидент не повлиял.

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Источник: Комсомольская правда, Аргументы и факты