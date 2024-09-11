Опубликованы результаты четвёртого этапа Russian Endurance Challenge

Абсолютный зачет в четвёртом этапе REC выиграла команда Balchug Racing

8 сентября на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся Гран-при Авторадио четвёртый и предпоследний этап нынешнего сезона Российской серии гонок на выносливость (REC).

На протяжении сезона в серии еще не было ни одной «дождевой» гонки. Световой день убавился, и гонка стартовала на несколько часов раньше обычного для марафона летнего вечернего времени. Жара стала испытанием для тридцати машин пелотона: было много технических ошибок и проблем, в том числе пожар, на трассу несколько раз выезжала машина безопасности и гонка продолжалась под желтыми флагами.

Старт с ходу был дан для автомобилей пяти классов, каждый из которых боролся за лидерство в абсолютном зачете и с соперниками в классе. Главная интрига ожидалась в борьбе за победу в абсолютном зачёте между тремя командами разных классов, участвовавших в гонке на спорт прототипах Ligier, и Кэпитал Рейсинг Тим на Mercedes AMG-GT3. Также в гонке был заявлен новый российский автомобиль ROSSA GT LM класса GT команды G-Drive Rossa Racing с объявленной мощностью двигателя в 640 л.с. и самой большой удельной мощностью автомобиля 533 (среди всех стартовавших экипажей.

Поул-позицию второй раз подряд в сезоне завоевал Константин Терещенко за рулём прототипа Team Garis № 29. Стартовав первым, москвич стал стремительно наращивать преимущество во главе пелотона, однако уже через 15 минут совершил пит-стоп для смены пилота, а вскоре после этого в команде приняли решение завершить борьбу досрочно.

После этого захватывающая борьба за лидерство развернулась между другими экипажами на Ligier – Black Thorn №111 и Balchug Racing №21. После возвращения в боксы Терещенко первую позицию в гонке перехватил Михаил Лобода (Balchug Racing). Однако, круговой туринговый AUDI оказался между двумя спорт прототипами на подъёме к коварному восьмому повороту Moscow Raceway, и, хотя Лобода был на внутренней траектории, Ефросинину удалось по внешнему радиусу обогнать и круговую машину, и своего соперника.

Прототип Ligier №111 команды Black Thorn

И все же отпраздновать третью победу в сезоне экипажу Black Thorn не удалось.

На исходе первого часа Ligier Ефросинина задымился, а потом загорелся и мотор. Пожарные бригады подмосковного автодрома отработали быстро, но гонка на этом для экипажа №111 Black Thorn завершилась сходом.

Лидерство перешло к Balchug Racing, которое Михаил Лобода и Кирилл Киракозов, избежав проблем и неприятностей, удержали до самого финиша, создав комфортное превосходство в несколько кругов над ближайшими соперниками. На руку экипажу № 21 сыграли проблемы и у двух других конкурентов в борьбе за лидерство в абсолюте: команды AIMOL Racing и Кэпитал Рейсинг Тим потеряли много времени в боксах из-за технических неполадок.

Эта победа стала первой в этом сезоне для Balchug Racing как в «абсолюте» марафона REC, так и в классе CN Pro. Также Киракозов и Лобода стали победителями 1 этапа Кубка Москвы, который разыгрывался на этом этапе Российской серии гонок на выносливость.

Киракозов Кирилл и Лобода Михаил, BALCHUG Racing

Серьёзная конкуренция между экипажами на Mercedes, Toyota, BMW и Porsche была в классе GT. На сей раз быстрее оказались экипажи на AMG GT4. Сначала уверенно лидировала команда RSCar Motorsport, но после штрафа и столкновения с другой машиной Владимир Драгунов, Ренат Ибрагимов и Владимир Гуревич заняли лишь второе место. А победу в классе (сохранив вторую позицию в «абсолюте») одержал дуэт Сергея Столярова и Виктора Шайтара на Mercedes AMG команды Yadro Motorsport.

В GT Pro после поломки Mercedes AMG GT 3 Дениса Ременяко и его нового напарника в этой гонке Александра Смоляра (пилот программы SMPP Racing) второй раз подряд сильнейшим в классе оказался экипаж команды Шишкойл (подзачет GT Pro Touring), за рулём Hyundai i30N TCR которой выступали Дмитрий Шишко, Захар Слуцкий и представитель Беларуси Алексей Савин. Они же стали первыми и в подзачёте GT Pro Touring. К сожалению, из гонки выбыла показавшая хорошее время на тренировке Marussia GT экипажа № 7, хотя команда IYengineering & Mospolytech три раза за гонку «возвращала» автомобиль на трассу после небольших поломок.

Примечательно, что уже второй раз в сезоне, «туринговые» автомобили подзачета класcа GT Pro демонстрируют бОльшую надежность, чем более мощные и быстрые автомобили класса.

В GT Light гонка шла к уверенной победе ObAgRa Racing, но из-за обидной ошибки на финальном отрезке гонки (после чего автомобиль получил серьезные повреждения) второй раз подряд главные фавориты этого класса остались без призовых кубков. А первое место неожиданно для многих завоевала команда Shonx №85 в составе: Андрей Петухов, Сергей Рожков и вернувшаяся в строй после серьёзной аварии в июне Татьяна Елисеева. Они принесли историческую, первую в российских гонках победу марке Mini Cooper.

Своя интрига была и в классе CN, где развернулась равная борьба за успех между тремя экипажами на Shortcut. Лидерство переходило то к одной, то к другой команде, но в итоге, несмотря на поломку в середине гонки и ремонт, вторую победу подряд отпраздновала Sun Zorro №99, где вместе с Максимом Суняевым выступал Артемий Акименков.

К сожалению, на этом этапе REC не состоялся дебют автомобиля ROSSA LM GT Романа Русинова № 26 G-Drive Rossa Racing. Команда прошла административные проверки и была в списке допущенных, но Роман снял автомобиль с гонки.

«Сегодня утром Роман Русинов принял сложное, но взвешенное решение отложить дебют абсолютно нового гоночного автомобиля Rossa LM GT, который планировалось провести на четвёртом этапе Российской серии гонок на выносливость REC. Выходя на старт, мы всегда нацеливаемся на борьбу за самые высокие позиции, но новая техника требует дополнительного времени для доводки и реализации всего потенциала машины. Поэтому сегодня гонку мы решили пропустить, но приложим все силы, чтобы быть полностью готовыми к выезду на трек», - объяснила команда это решение в соцсетях.

Команда BALCHUG Racing

Победители и призёры Гран-при Авторадио – 4-го этапа REC 2024

Кубок Москвы

1. BALCHUG Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

2. YADRO MOTORSPORT (Столяров Сергей, Шайтар Виктор)

3. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

CN

1. SUN ZORRO (Суняев Максим, Акименков Артемий)

2. RATATA Racing (Гантмахер Ефим, Галахов Александр, Лебедев Роман)

3. HOGO - AZDRIVE (Герасимов Иван, Паршутин Павел, Захаров Кирилл)

GT Light

1. SHONX (Петухов Андрей, Елисеева Татьяна, Рожков Сергей)

2. ARENA RACING TEAM (Меньшиков Владимир, Сидорец Артем)

3. Наследие Мотоспорт (Прахов Всеволод, Титов Александр, Квашнин Константин)

GT

1. YADRO MOTORSPORT (Столяров Сергей, Шайтар Виктор)

2. RSCar Motorsport (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

3. Sportcar Racing Team (Щербаков Иван, Ларионов Виталий)

GT Pro и GT Pro Touring

1. ШИШКОЙЛ (Шишко Дмитрий, Слуцкий Захар, Савин Алексей)

2. Kamenskiy Racing (Гомельков Дмитрий, Прахов Всеволод, Станчин Иван)

3. DRTeam (Денисов Алексей, Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия)



CN Pro

1. BALCHUG Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

2. AIMOL Racing (Хаиров Алексей, Иевлев Сергей)

3. SPORTS&SAFETY FAMILY (Фролов Никита, Харченко Семен, Твердохлебов Иван)

Абсолютный зачёт

1. BALCHUG Racing (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил)

Финальный этап нынешнего сезона Российской серии кольцевых гонок пройдёт также на Moscow Raceway – заключительная гонка чемпионата состоится 5 октября. Билеты уже в продаже.