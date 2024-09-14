Любимому россиянами знаменитому отечественному автомобилю исполнилось 54 года

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Стало известно, почему у легендарной «Копейки» ВАЗ-2101 три дня рождения в году

Знаменитая «Копейка» АВТОВАЗа ежегодно празднует три дня рождения, один из которых приходится на 9 сентября. Первые образцы ВАЗ-2101 в количестве шесть экземпляров собрали 19 апреля 1970 года, и эту дату принято считать днем рождения модели.

ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
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Но дата старта полноценного серийного выпуска значится 18 августа того же года, и эта дата стала еще одним поводом для празднования. А о запуске производства официально объявили 9 сентября, который и стал еще одним днем рождения легендарной «Копейки».

ВАЗ-2101
ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 с передним приводом – почему провалился проект с Renault

Несмотря на то, что донором ВАЗ-2101 выступил FIAT−124, советские специалисты так основательно доработали машину, что по своему функционалу она даже превзошла своего прародителя. В общей сложности конструкция получила более 800 дополнений, включая усиленный кузов, перенастроенную подвеску и модернизированный силовой агрегат с верхним расположением распредвала и увеличенным расстоянием между цилиндрами.

Интерьер ВАЗ-2101
Интерьер ВАЗ-2101


Источник: Autonews

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 162
14.09.2024
Фото:
«За рулем»
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