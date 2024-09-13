Китай своим автокомпаниям: заводы за рубежом строить не надо. Чего боятся?

Власти Китая предупредили компании о рисках инвестиций в автопром за границей

Министерство торговли Китая на состоявшейся в начале июля встрече с автопроизводителями страны предупредило их о рисках инвестиций в автомобильную промышленность за рубежом. Об этом сообщили два источника агентства Reuters.

Министерство запретило местным автопроизводителям инвестировать в Индию, сославшись на директиву центрального правительства, «настоятельно не рекомендовало» инвестировать в Россию и Турцию и использовало более мягкий тон, чтобы подчеркнуть риски строительства заводов в Европе и Таиланде, рассказал один из источников.

Автопроизводителей также призвали использовать зарубежные заводы только для крупноузловой сборки автомобилей с применением компонентов, экспортируемых из Китая, чтобы смягчить потенциальные риски, вытекающие из геополитических проблем.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что это больше коммерческая, чем политическая рекомендация. И коммерчески, к сожалению, она оправдана.

Делягин пояснил, что они (китайцы) и так особо не вкладываются, поскольку это «касается только локальной сборки, и добавленной стоимости остается крайне мало».

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Если помните, я не раз говорил, что китайские автопроизводители не слишком стремятся разворачивать у нас полноценное производство, поскольку ждут команды (или разрешения) сверху.

Так вот, пока позитивных сигналов нет. Подобные инструкции поступают по мере того, как различные компании, включая BYD и Chery, начинают строить свои заводы за пределами Китая.

Так образом Пекин хочет обезопасить себя от утечки технологий – особенно в сфере производства электромобилей, чтобы западные компании по-прежнему не могли на равных конкурировать с китайскими.

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Источник: Reuters, «Лента.ру», Я за рулем Maxim Kadakov/Telgram