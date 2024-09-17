Надежный метод проверки б/у авто на участие в ДТП больше не работает
Рынок подержанных автомобилей в России сейчас чрезвычайно востребован. Однако среди обилия «кривых» документов, битых машин и ржавчины становится всё сложнее найти действительно стоящее предложение.
Жулики становятся умнее, а хорошие подержанные автомобили встречаются всё реже.
Запредельные цены на автомобили вынуждают покупателей соглашаться на машины с обременениями, сколами, без ключей - лишь бы сэкономить. Часто покупатели не могут даже проверить состояние машины на сервисе и довольствуются тем, что она заводится и не дымит.
Ранее стекла автомобиля считались надежным признаком того, что машина не была в серьезных авариях, поскольку оригинальные стекла трудно подделать. Если боковые и уж тем более лобовое – оригинал, то в смертельных ДТП автомобиль явно не участвовал.
Однако и это уже не так – сейчас перекупщики научились подделывать маркировку стекол, заменяя оригинальные выштамповки на новые, соответствующие любому желаемому производителю и году.
Процедура подделки стекол стоит от 1000 рублей, и найти таких мастеров в интернете легко. И вот дешевые китайские стекла становятся «оригинал Pilkington для Lexus», появляется нужный год выпуска и так далее.
Опытный покупатель перепроверит зазоры, дверные проемы, лонжероны и прочие элементы кузова, по которым скрыть совершенные работы очень сложно.
Но обычный автомобилист покупает машину всего 3-4 раза за всю жизнь и особого опыта не имеет.
Чтобы избежать мошенничества, покупателю следует тщательно проверять историю автомобиля по доступным базам данных, что сегодня не так сложно, да и цена услуги невысока.
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Источник: «Автовзгляд»