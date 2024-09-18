В ГАИ рассказали о «лазейках», которыми пользуются обочечники

Любители езды по обочине используют возможность оплаты штрафа со скидкой 50%

С наступлением осени в России многие регионы продолжают наслаждаться теплой погодой, что приводит к серьезным пробкам на пригородных трассах. Но есть водители, которые нарушают правила и используют обочину для ускорения движения. Некоторые из них знают о легальной «лазейке» в действующих правилах.

Езда по обочине создает проблемы для остальных водителей и грозит нарушителям штрафом в 1,5 тысячи рублей. Инспекторы ГАИ не единственные, кто выписывает эти штрафы, — они также фиксируются камерами. Тем не менее, многие водители используют возможность оплаты штрафа со скидкой 50% в первые 20 дней после вынесения постановления. А это уже не такая и большая сумма.

Кроме того, для бывалых водителей существует еще одна «лазейка» — выезд на обочину встречной полосы. Хотя это может показаться рискованным шагом, на практике штраф за такое нарушение аналогичен штрафу за движение по своей обочине. Если водитель выезжает на встречную полосу для обгона, даже в пробке, а после уходит на встречную обочину, то ему грозит та же ответственность, что и при передвижении по своей обочине.

Единственный момент: возвращение в свою полосу разрешено только при наличии прерывистой линии разметки и отсутствии знаков, запрещающих обгон. Для многих водителей это становится способом избежать пробки с минимальными последствиями, так как штраф в 750 рублей с учетом скидки кажется незначительным.

Ситуация усугубляется еще и тем, что автомобилисты, уступающие дорогу обочечникам, способствуют распространению нарушений. В ГАИ надеются, что в будущем количество фиксируемых нарушений возрастет с помощью модернизации камер дорожного наблюдения, что позволит улучшить контроль за соблюдением правил и снизить количество таких торопыг-нарушителей на дорогах.