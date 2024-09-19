Простаивающий российский автозавод превратят в технопарк

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Власти Ставрополья отказываются отдавать «Ставрополь-Авто» под жилую застройку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о готовности властей региона приобрести здание бывшего автомобильного завода «Ставрополь Авто», чтобы сохранить предприятие в качестве промышленной площадки. На территории завода планируется создать региональный индустриальный парк, уточнил глава региона.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Сразу хочу сказать всем предполагаемым инвесторам: мы никогда не поменяем назначение этого завода. Мы готовы в рассрочку в пределах 1 млрд рублей купить это все. [...] Все хотят снести это здание, построить на его месте жилой комплекс, торговый комплекс. Вне сомнения, такие инвесторы есть. Но мы точно сохраним промышленную площадку», – сказал Владимиров.

Поясним: изначально «Ставрополь Авто», попавший под санацию «Промсвязьбанка», был выставлен на продажу за 11 млрд рублей. Но ввиду отсутствия заявок назначены новые торги: в октябре 2024 года цена предприятия будет составлять 2,5 млрд рублей.

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Владельцами построенного в пригороде Ставрополя завода являлась ОО «Объединенная автомобильная компания», учредителем назывался автопроизводитель Derways (Черкесск). Запущенный в феврале 2018 года завод проработал менее года (до декабря), собрав 2,5 тысячи машин Hover H3 и Hover Н5. Компанию Derways заподозрили в неуплате налогов, на этом фоне китайская сторона отказалась от сотрудничества.

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Источник: Интерфакс, Bookofee

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / chandlervid85
Количество просмотров 2
19.09.2024
Фото:freepik / chandlervid85
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