УАЗ обновляет производство и запускает новую модель!

В майские каникулы УАЗ пройдет реконструкцию под выпуск новых моделей

Если о майском повышении цен на внедорожники УАЗ стало известно из свободных источников, то о модернизации производства на Ульяновском автозаводе вполне официально заявила пресс-служба предприятия. Сообщается, что в рамках весенней ремонтной кампании на заводе ведутся профилактические работы и техническая подготовка оборудования. Понятно, что это плановые действия, направленные на поддержание бесперебойной работы завода. Но есть и новость посерьезнее.

Уже сейчас Патриоты и прочие традиционные модели УАЗа соседствуют с пикапами на базе JAC, а вскоре добавится и внедорожник Sollers

Сварка кузовов модели Хантер теперь будет организована на отдельном участке, а в ремонтно-литейном цехе пройдет реконструкция и обустройство склада для новых моделей. Отметим, что это не первое обновление производства за последнее время – скоро УАЗу предстоит пикап запускать пикап JAC T9 и 7-местный внедорожник на его базе, в данный момент условно именуемый Soller SUV.

Недавно машина была представлена как JAC JS9, но у Ульяновске будет выпускаться именно под брендом «Соллерса». По предварительным данным, в гамму моторов войдут дизельный и бензиновый двигатели с отдачей около 200 л.с., работающие с 8-ступенчатой АКП и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Рама и архитектура подвесок имеют общие корни с Toyota Hilux и Land Cruiser. К данному моменту модель проходит ускоренные дорожные испытания.

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Источник: УАЗ Сегодня