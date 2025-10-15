#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Плюс одно место: отечественный внедорожник получил новую версию

Минивэн Соболь NN 4х4 сертифицировали с новой версией салона на 8 мест

Отечественный полноприводный минивэн Соболь NN 4х4 получил новую версию – с 8-местным интерьером.

Рекомендуем
Российский коммерческий транспорт стал безопаснее

Такая модификация прошла обязательную сертификацию как легковой автомобиль категории B/M1, сообщает источник.

Отметим, что еще в феврале 2025 года на рынок вышел 7-местный Соболь NN 4х4 с салоном от своего моноприводного собрата, пассажирского Соболя NN. У таких машин третий ряд трехместный и смещаемый по длине салона, а вот второй – на два места, жестко закрепляемый и имеющий лишь возможность разворота на 180°.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В новой же версии второй ряд стал полноценным трехместным и также перемещающимся по рельсам.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Таким образом, минивэн Соболь NN 4х4 и в количестве мест прибавил, и возможности трансформации салона нарастил. Второй и третий ряды – это два трехместных дивана на общих направляющих, все подушки и спинки регулируются и поднимаются раздельно. Можно организовать большое спальное место, а можно отрегулировать глубину багажного отсека, смещая второй и третий ряды.

Сроки выхода новой модификации на рынок пока не называются.

Источник:  Грузовики и вообще
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 305334
15.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о ГАЗ Соболь NN

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв