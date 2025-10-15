Плюс одно место: отечественный внедорожник получил новую версию

Минивэн Соболь NN 4х4 сертифицировали с новой версией салона на 8 мест

Отечественный полноприводный минивэн Соболь NN 4х4 получил новую версию – с 8-местным интерьером.

Рекомендуем Российский коммерческий транспорт стал безопаснее

Такая модификация прошла обязательную сертификацию как легковой автомобиль категории B/M1, сообщает источник.

Отметим, что еще в феврале 2025 года на рынок вышел 7-местный Соболь NN 4х4 с салоном от своего моноприводного собрата, пассажирского Соболя NN. У таких машин третий ряд трехместный и смещаемый по длине салона, а вот второй – на два места, жестко закрепляемый и имеющий лишь возможность разворота на 180°.

В новой же версии второй ряд стал полноценным трехместным и также перемещающимся по рельсам.

Таким образом, минивэн Соболь NN 4х4 и в количестве мест прибавил, и возможности трансформации салона нарастил. Второй и третий ряды – это два трехместных дивана на общих направляющих, все подушки и спинки регулируются и поднимаются раздельно. Можно организовать большое спальное место, а можно отрегулировать глубину багажного отсека, смещая второй и третий ряды.

Сроки выхода новой модификации на рынок пока не называются.