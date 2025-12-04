АВТОВАЗ не называет точных сроков запуска минивэна Lada

Максим Соколов: Авторынку сейчас точно не до нового минивэна Lada B-Van

В отличие от кроссовера Lada Azimut, проект минивэна под условным названием Lada B-Van ныне не имеет четких ориентиров по запуску в серию – это следует из сообщения главы АВТОВАЗа Максима Соколова на форуме ВТБ «Россия зовет».

«Рынок в 2025 году был очень вялым, и поэтому там точно не до новых, скажем так, моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте. Это не массовая модель, не седаны, не кроссоверы. Поэтому, как рынок будет оживать, как он будет способен обеспечить спрос, причем и платежеспособный спрос, с одной стороны, и, с другой стороны, эффективную бизнес-модель запуска этого проекта, так мы сразу ее представим рынку и, соответственно, обеспечим ее инжиниринговые и тестовые испытания», – сказал Соколов.

Так в начале 2025 года выглядел макет пропорций Lada B-Van

Напомним, впервые B-Van мелькнул в череде перспективных моделей Lada в январе 2025 года.

Как и Азимут, новый минивэн проектируется на модернизированной платформе Lada Vesta (т.н. Lada B/C), длина концепта составляет 4,6 метра, салон – 7-местный. По неофициальным сведениям, к концу марта дизайн модели был «почти заморожен», а в июне Соколов сообщил, что АВТОВАЗ рассчитывает официально представить модель в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году, а в 2027-м – запустить в серию. Общий объем инвестиций в проект оценивался на уровне 21 млрд рублей.

