О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
АВТОВАЗ не называет точных сроков запуска минивэна Lada

Максим Соколов: Авторынку сейчас точно не до нового минивэна Lada B-Van

В отличие от кроссовера Lada Azimut, проект минивэна под условным названием Lada B-Van ныне не имеет четких ориентиров по запуску в серию – это следует из сообщения главы АВТОВАЗа Максима Соколова на форуме ВТБ «Россия зовет».

«Рынок в 2025 году был очень вялым, и поэтому там точно не до новых, скажем так, моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте. Это не массовая модель, не седаны, не кроссоверы. Поэтому, как рынок будет оживать, как он будет способен обеспечить спрос, причем и платежеспособный спрос, с одной стороны, и, с другой стороны, эффективную бизнес-модель запуска этого проекта, так мы сразу ее представим рынку и, соответственно, обеспечим ее инжиниринговые и тестовые испытания», – сказал Соколов.
Так в начале 2025 года выглядел макет пропорций Lada B-Van
Так в начале 2025 года выглядел макет пропорций Lada B-Van
Напомним, впервые B-Van мелькнул в череде перспективных моделей Lada в январе 2025 года.

Как и Азимут, новый минивэн проектируется на модернизированной платформе Lada Vesta (т.н. Lada B/C), длина концепта составляет 4,6 метра, салон – 7-местный. По неофициальным сведениям, к концу марта дизайн модели был «почти заморожен», а в июне Соколов сообщил, что АВТОВАЗ рассчитывает официально представить модель в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году, а в 2027-м – запустить в серию. Общий объем инвестиций в проект оценивался на уровне 21 млрд рублей.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
04.12.2025 
