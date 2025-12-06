Автора скандального концепта Jaguar уволили с поста главного дизайнера

Дизайнера Jaguar и Land Rover уволили на фоне шумихи вокруг концепта Jaguar 00

Креативный директор Jaguar Land Rover (JLR) Джерри Макговерн уволен из компании без публичного обозначения причин.

Об этом сообщило издание Autocar India, и индийский след здесь не случаен. Считается, что Ратан Тата, глава компании Tata, ныне владеющей JLR, лично симпатизировал Макговерну. Господин Тата скончался в прошлом году, а совсем недавно, 17 ноября, на пост генерального директора JLR пришел Патамадай Балачандран Баладжи, ранее являвшийся финансовым директором компании. Источник считает, что позиции Макговерна в компании могли быть ослаблены.

И да, при всем огромном влиянии, которое оказывал Джерри Макговерн на бренды Jaguar и Land Rover в течение более чем 20 лет (первая работа – Range Rover третьего поколения, 2002 год), в последнее время его имя было на слуху исключительно из-за новостей о ребрендинге Jaguar.

Многие нашли его как минимум спорным, большая часть комментариев были весьма резкими, от сарказма не удержался вездесущий Илон Маск... Финальным аккордом стала презентация проекта Jaguar 00 в декабре 2024-го, «рубленый» дизайн которого оказался, судя по всему, слишком революционным. Индийские источники указывают, что с января 2025 года внутри компании возникли серьезные разногласия по поводу дизайна и ребрендинга.

Jaguar Type 00 Coupe

Похоже, что будущий облик моделей сразу двух прославленных марок на данный момент совершенно лишен каких-либо очертаний.

«За рулем» можно читать и в MAX