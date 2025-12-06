Автора скандального концепта Jaguar уволили с поста главного дизайнера

#
Креативный директор Jaguar Land Rover (JLR) Джерри Макговерн уволен из компании без публичного обозначения причин.

Об этом сообщило издание Autocar India, и индийский след здесь не случаен. Считается, что Ратан Тата, глава компании Tata, ныне владеющей JLR, лично симпатизировал Макговерну. Господин Тата скончался в прошлом году, а совсем недавно, 17 ноября, на пост генерального директора JLR пришел Патамадай Балачандран Баладжи, ранее являвшийся финансовым директором компании. Источник считает, что позиции Макговерна в компании могли быть ослаблены.

И да, при всем огромном влиянии, которое оказывал Джерри Макговерн на бренды Jaguar и Land Rover в течение более чем 20 лет (первая работа – Range Rover третьего поколения, 2002 год), в последнее время его имя было на слуху исключительно из-за новостей о ребрендинге Jaguar.

Многие нашли его как минимум спорным, большая часть комментариев были весьма резкими, от сарказма не удержался вездесущий Илон Маск... Финальным аккордом стала презентация проекта Jaguar 00 в декабре 2024-го, «рубленый» дизайн которого оказался, судя по всему, слишком революционным. Индийские источники указывают, что с января 2025 года внутри компании возникли серьезные разногласия по поводу дизайна и ребрендинга.

Jaguar Type 00 Coupe
Jaguar Type 00 Coupe

Похоже, что будущий облик моделей сразу двух прославленных марок на данный момент совершенно лишен каких-либо очертаний.

Источник:  The Drive
Иннокентий Кишкурно
06.12.2025 
