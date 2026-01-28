Дешевый и надежный японский кроссовер снова продается в РФ: цены доступны

В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX по цене от 2,14 млн рублей

В России появилась интересная и проверенная альтернатива китайским кроссоверам – Mitsubishi ASX, который на официальном рынке продавался с 2010 по 2022 год. Благодаря попаданию под льготный утильсбор, цены на «заказные» машины делают их довольно доступными. Сейчас минимальная стоимость такого автомобиля всего от 2 140 000 рублей.

Mitsubishi ASX

Продавец из Санкт-Петербурга предлагает новый кроссовер по этой цене, оформляя машину сразу на покупателя и используя ту же льготу по утилизационному сбору. По объявлению, автомобиль укомплектован максимально: кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой старта, подогрев передних кресел, премиум-аудиосистема с сабвуфером, задние парктроники и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом у ASX установлен атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра и мощностью 150 л. с., который работает вместе с бесступенчатым вариатором и полным приводом.

Интерьер Mitsubishi ASX

В Омске за чуть большую сумму – 2 251 800 рублей – продаётся переднеприводный ASX в базовой комплектации Basic с тем же двигателем и вариатором. Там покупателям предлагают и более разнообразные варианты: среднюю комплектацию Medium Line с передним или полным приводом, а также топовые версии Highline и Prime Edition – все с полным приводом.

В других регионах цены варьируются: в Ставрополе новый ASX стоит порядка 2 300 000 рублей, в Новосибирске – от 2 430 000, во Владивостоке – минимум 2 450 000, в Воронеже – около 2 490 000, в Тюмени цена поднимается до 2 750 000 рублей, а Омск предлагает автомобили за 2 799 000 рублей. В ряде городов стоимость может быть ещё выше.

В наличии находится больше десяти автомобилей. К примеру, в Москве кроссовер с полным приводом и средней комплектацией оценен примерно в 2 650 000 рублей, а в Тюмени цены на переднеприводные модели стартуют с 3 079 000 и доходят до 3 149 000 рублей. В наивысшем ценовом сегменте Москва предлагает ASX по 3 450 000 рублей, в Краснодаре – 3 600 000, в Иркутске – 3 850 000, а в Екатеринбурге особую версию Black Edition оценили в 4 000 000 рублей.

