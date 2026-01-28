#
Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие
28 января
Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие
Топ-10 самых надежных премиальных компактных...
Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер
28 января
Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер
В Казахстане Toyota Alphard использовали для...
В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия
28 января
В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия
Эксперт Целиков: Если бывший Volkswagen...

Дешевый и надежный японский кроссовер снова продается в РФ: цены доступны

В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX по цене от 2,14 млн рублей

В России появилась интересная и проверенная альтернатива китайским кроссоверам – Mitsubishi ASX, который на официальном рынке продавался с 2010 по 2022 год. Благодаря попаданию под льготный утильсбор, цены на «заказные» машины делают их довольно доступными. Сейчас минимальная стоимость такого автомобиля всего от 2 140 000 рублей.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Продавец из Санкт-Петербурга предлагает новый кроссовер по этой цене, оформляя машину сразу на покупателя и используя ту же льготу по утилизационному сбору. По объявлению, автомобиль укомплектован максимально: кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой старта, подогрев передних кресел, премиум-аудиосистема с сабвуфером, задние парктроники и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом у ASX установлен атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра и мощностью 150 л. с., который работает вместе с бесступенчатым вариатором и полным приводом.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

В Омске за чуть большую сумму – 2 251 800 рублей – продаётся переднеприводный ASX в базовой комплектации Basic с тем же двигателем и вариатором. Там покупателям предлагают и более разнообразные варианты: среднюю комплектацию Medium Line с передним или полным приводом, а также топовые версии Highline и Prime Edition – все с полным приводом.

В других регионах цены варьируются: в Ставрополе новый ASX стоит порядка 2 300 000 рублей, в Новосибирске – от 2 430 000, во Владивостоке – минимум 2 450 000, в Воронеже – около 2 490 000, в Тюмени цена поднимается до 2 750 000 рублей, а Омск предлагает автомобили за 2 799 000 рублей. В ряде городов стоимость может быть ещё выше.

В наличии находится больше десяти автомобилей. К примеру, в Москве кроссовер с полным приводом и средней комплектацией оценен примерно в 2 650 000 рублей, а в Тюмени цены на переднеприводные модели стартуют с 3 079 000 и доходят до 3 149 000 рублей. В наивысшем ценовом сегменте Москва предлагает ASX по 3 450 000 рублей, в Краснодаре – 3 600 000, в Иркутске – 3 850 000, а в Екатеринбурге особую версию Black Edition оценили в 4 000 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 16
28.01.2026 
Фото:Mitsubishi
0

Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16