«Мотовесна» — встречаем десять лет вместе

Выставка «Мотовесна» откроется в «Патриот ЭКСПО» уже 2 апреля

С 2 по 5 апреля в КВЦ «Патриот ЭКСПО» прогремит выставка техники для активного отдыха « Мотовесна».

Этот год по-настоящему особенный – мероприятие отпразднует десятилетний юбилей и впервые за всю историю продлится четыре дня! Под крышей одного из самых больших и современных выставочных центров России развернется праздник мотокультуры: ведущие и горячо любимые бренды, новые игроки рынка, презентации и премьеры, уникальная экспозиция, встречи и автограф-сессии, насыщенная шоу-программа и все то, чего так не хватало в холодное время года! Вместе с вами мы зарядимся энергией и громко ворвемся в мотосезон!

Масштабная экспозиция: новинки индустрии и техника, ставшая классикой

Весна – пора новых свершений, «Мотовесна» – пора премьер и громких презентаций! В этом году экспозиция выставки зашкаливает – гостей ждут: яркие стенды с разнообразной техникой, экипировкой и сопутствующими товарами. Moto Morini представит эксклюзив с миланской выставки – впервые в России две новые модели: 3 1/2 SPORT и RUMBLE, также на стенде компании будет долгожданный флагман X-Cape 1200 уже в серийной версии и вся актуальная линейка.

«Роллинг Мото» продемонстрирует Alkaid eC2i – первый электрический мотоцикл в модельном ряду KAYO! Гости мероприятия смогут познакомиться с новым героем в мире эндуро – Loncin F300. На стенде компании VOGE можно будет увидеть новинку 2025 года – мотоцикл VOGE DS625X, который прошел тест в путешествии с Андреем Бересневичем по Чили и Аргентине.

Компания ROLIZ привезет на выставку четыре новинки: мопед «Альфа STREET», мотард «Альфа URSA PRO», питбайк Cross 190 AM и ретробайк с педалями Roliz Retro. Honda представит квадроцикл Saidecar EXPLORER 450 на гусеницах и в новом дизайне, будут презентованы две новые модели квадроциклов HND QRX 1000 и HND QRX 350, а также знакомые каждому мотоциклы.

Компания Formula7 – официальный дистрибьютор брендов AODES, Parsun и PowerSurf, покажет снегоходную линейку AODES, представленную абсолютными новинками: моделями Snowcross 800, Snowcross Turbo 900 и Snowcross Army. Гости также смогут оценить полюбившуюся многим модель Snowcross SWT 1000 LTS, квадроциклы AODES для любых задач и специальную серию Pathcross 1000 LTD в уникальных цветовых решениях. Помимо этого на стенде компании – просторный и технологичный мотовездеход Workcross 1000-6 HVAC.

На стенде JHLofr будут представлены новинки 2026 года – мотоциклы под ТМ JHL в категориях кросс, эндуро и питбайк. BizonATV привезет на выставку квадрицикл Bizon YK250 LUX EFI, который оснащен как электрическим, так и ручным стартером, и новую модель линейки Bizon – квадроцикл Bizon YK450EL EPS на электроприводе. В этом году на мероприятии Рома Курбатов представит флагманский мотоцикл своего бренда ROMANIAC для хард эндуро, модель ULTIMATE 300 2т. Kove продемонстрирует кроссовые, эндуро и туристические мотоциклы. Royal Enfield покажет на мероприятии экспозицию с актуальным модельным рядом.

Главная интрига выставки – уникальный кастом от мастерской Copper Chopper: настоящее произведение искусства, которое станет центром притяжения для всех ценителей.

На «Мотовесне» технику также представят: Ajerramoto, BENDA, Benelli, BSE (официальный дистрибьютор Velocity group), FX MOTO, Gladiator, GT MOTO, Hasky, HND, JAWA, JAWETTA, KEWS, MotoLand, NFX MOTO, компания Optimax – эксклюзивный дистрибьютор FAIDET, PROGASI, PROMAX и GBM привезет модели этих брендов, QJMOTOR, Regulmoto, Sanchez, SEGWAY, SPRMOTORS, SSSR (официальный дистрибьютор Velocity group), STELS, ZXMOTO, «ИжТехМаш», «Ирбитский мотоциклетный завод», «Таврида Мото», «ЯМАЛ МОТО» и многие-многие другие.

Самое необходимое перед сезоном

Надежная экипировка, запчасти, тюнинг и сопутствующие товары – готовимся к сезону вместе. На выставке гостей будут ждать модели от: CC PROTECTORS (Официальный представитель – Regulmoto), DELTA, FQ, HETOSHI (официальный дистрибьютор компания Optimax), HEX ezCAN, HFK, Hyperlook, IGP, INNOVV, Iskra Energy, KTZ, Masontex (Официальный представитель – Regulmoto), MotoCrew.Pro, PULLER, RAVENOL, Rockbros, ROQVI, RYO (Официальный представитель – Regulmoto), Segal, SENA, SYM, Tiger Racing (Официальный представитель – Regulmoto), VISSOL, YACCO, ТОТЕК и другие.

По традиции на выставке будет представлен стенд Московского транспорта! Посетители смогут пообщаться с инструкторами мотошколы Мосгортранса, разобраться в тонкостях ПДД и проверить свои знания в увлекательных интерактивных заданиях.

На «Мотовесне» в этом году можно будет познакомиться с китайскими производителями, выходящими на российский рынок. Посетители смогут первыми оценить их продукцию и составить мнение о новых игроках мотоиндустрии.

XIX Московское Кастом & Тюнинг Шоу

Из года в год талантливые кастомайзеры России и ближнего зарубежья демонстрируют публике результаты своей кропотливой работы. Каждую весну мы вновь убеждаемся, кастом – это больше, чем просто мотоцикл, это отражение видения мира, это перо мастера и полет его фантазии. Гости выставки увидят уникальную технику и вместе с профессиональным жюри откроют новых звезд в области кастомайзинга. Помимо этого, гости мероприятия смогут ближе познакомиться с работами мэтров – на выставке будут представлены кастомы от мастерских: Zillers Garage, BOX39 и ShifCustom.

Вне рамок – жизнь на уличной площадке мероприятия

За долгую зиму успеваешь соскучиться по ярким эмоциям, хочется испытать прилив адреналина и окунуться в мотомир с головой. Под открытым небом на уличной площадке «Мотовесны» возможно все!

Настоящая гонка на выставке – Эндуро кубок «Буйные есть?» 1 этап. Гонщиков и зрителей ждёт эндуро-стадион, где на небольшом пространстве собрано всё, что проверяет мастерство: бревна, каменные секции, трамплины и резкие повороты, это будет столкновение гонщиков, от которого невозможно оторваться! Для юных райдеров рядом с большим треком появится мини-стадион, где каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим пилотом, управляя мини-мотоциклами при помощи рук.

Готовы бросить вызов самому себе? На уличной площадке развернется адреналиновый МОТОРСИТИ ФЛЭТ ТРЕК! Посетители старше восемнадцати лет смогут принять участие в гонке на минибайках и почувствовать вкус настоящего мотоспорта!

Когда в небе появляются они, эмоции переполняют. Каждый их прыжок – это произведение искусства, доступное лишь истинным профессионалам. Вместе мы станем свидетелями триумфа силы, ловкости и несгибаемой воли лучших мотофристайлеров страны.

РОО «Федерация рафтинга города Москвы» выступит организатором водной программы на выставке «Мотовесна»! На мероприятии будет работать водная демонстрационная зона: открытый бассейн, оборудованный под интерактивное шоу.

Хотите быть уверены в своём выборе? Больше не нужно гадать – у каждого появится реальный шанс испытать понравившуюся технику! На выставке пройдут тест-драйвы: сядем за руль и зажмем ручку газа! На уличной площадке Департамента транспорта города Москвы можно будет ознакомиться с работой мотошколы Мосгортранс и посмотреть показательные выступления спасателей и ГОЧС.

Премия Кикстартер

Эти люди активные участники мотоиндустрии, вся их деятельность направлена на развитие, популяризацию и доступность мотодвижения. Премия Кикстартер – наш способ сказать им «спасибо». Ключевую роль в определении победителей сыграет мнение широкой аудитории: по результатам народного голосования станут известны имена тех, кого сочли достойными звания лучших из лучших. Победители будут награждены на сцене «Мотовесны».

Знаковые встречи и жизнь на сцене мероприятия

Выставка – возможность пообщаться с теми, кого мы видим по ту сторону экрана. В этом году на сцене: Алексей Колесников, Анастасия Нифонтова, Анатолий Чернявский, Андрей Бересневич, Андрей «Проректор» Иванов, Георгий Белов, Мурад (Лихач) Королев, Никита Щербатюк Проект 18, Рома Курбатов, Эрик Давидович, а также гости LAVR.ШОУ с участием блогеров, которых вы точно знаете!

Традиционно на сцене выставки состоятся награждения победителей гоночных фестивалей и спортивных мероприятий.

В пятницу прозвучит тост в честь первого десятилетия «Мотовесны»: организаторы поднимут бокалы, отмечая пройденную дистанцию. Запущенная как смелый старт вне привычных летних рамок, идея праздника мотокультуры и бизнеса набрала обороты и собрала верную аудиторию. Двигатель заведён — путь продолжается!

«Мотовесна» дарит эмоции

Начало апреля запомнится надолго – выставка станет местом, где каждый найдет развлечение по душе. Посетителей ждут розыгрыши ценных призов, тематические конкурсы, детские зоны, познавательные мастер-классы и другие активности.

Традиционно на стенде Департамента транспорта города Москвы состоится розыгрыш «Москва – город мотоциклистов», победитель получит новенький мотоцикл ROMANIAC.

Вместе с вами мы с размахом отпразднуем юбилей мероприятия и зарядимся энергией перед долгожданным сезоном!

Для посетителей «Мотовесны» будет организован бесплатный трансфер из Москвы от МЦД «Сколково», автобусы будут курсировать каждые 20 минут в зависимости от ситуации на дороге.

Совместно с «Мотовесной» пройдут еще четыре крупные выставки: «Велокульт», «ЕДрайв», «РЕактивный отдых» и «Лодки Экспо». Мероприятия посвящены технике для активного отдыха, велоиндустрии, электро- и водному транспорту, а также современным технологиям. Выставка «Мотовесна» состоится 2 – 5 апреля в КВЦ «Патриот» по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, тер. парк Патриот.

Следите за новостями и анонсами на сайте выставки: https://motospring.ru/

