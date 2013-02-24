Хиты вторичного рынка: средние и большие вседорожники

В традиционном каталоге подержанных машин мы предлагаем вам оптимальные по соотношению цены, качества и надежности модификацию, двигатель, исполнение выбранной вами модели.

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В разделе «Слабые места», как правило, пишем о различных болячках именно того автомобиля, который рекомендуем. В разделе «Запасные части» мы приводим цены на фирменные детали в авторизованных техцентрах, а рядом — минимально возможные на качественный «неоригинал». В этой статье мы затронули вопрос о том, реально ли вернуть новое купленное авто обратно дилеру.

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СОКРАЩЕНИЯ:

МКП — механическая коробка передач;

АКП — автоматическая коробка передач;

РКП — полуавтоматическая коробка передач;

В — вариатор;

ТН — транспортный налог;

м.д. — мало данных;

н.д. — нет данных.

Все цены даны в рублях на автомобили 2009 года выпуска.

«Вольво-XC90»

от 970 000 руб.

1

НАЧАЛО ВЫПУСКА 2002

РЕСТАЙЛИНГ 2006

В ДВУХ СЛОВАХ

Шведский люксовый «паркетник» отличают мощные моторы, богатство отделки, комфортабельный 5-7-местный салон и обилие уникальных систем безопасности. Благодаря клиренсу в 22 см, полноприводной трансмиссии и системе стабилизации, имитирующей работу межколесных дифференциалов, «Вольво» вполне уверенно себя чувствует не только на мокром асфальте, но и на разбитой грунтовке.

ПОЧЕМУ ОН?

Несмотря на свой почтенный возраст — как-никак XC90 уже 11 годков стукнуло, — он даже не собирается в отставку. К рестайлингу 2006 года машина избавилась практически от всех детских болезней и получила новые моторы и коробки. При этом трехлетние версии стоят минимум на 400 тысяч рублей дешевле новых.

СЛАБЫЕ МЕСТА

5-ступенчатая АКП AW-55 электронный модуль управления заднего дифференциала (DEM) масляный насос муфты «Хальдекс».

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К рестайлингу 2006 года машина избавилась практически от всех детских болезней. При этом трехлетние версии с тоят минимум на 400 тысяч рублей дешевле новых.

«Джип-Гранд-Чероки»

от 1 170 000 руб.

2

ГОДЫ ВЫПУСКА 2005–2010

РЕСТАЙЛИНГ 2008

В ДВУХ СЛОВАХ

Универсальный вседорожник, способный на многое за пределами асфальта, а благодаря независимой передней подвеске обладает неплохой управляемостью на шоссе. Бензиновые версии выпускали в Штатах, дизельную — в австрийском Граце. Даже самые доступные варианты оснащены продвинутой трансмиссией «Квадра-Трек II» с постоянным полным приводом, возможностью блокировки межосевого дифференциала и понижающей.

ПОЧЕМУ ОН?

Многие из поклонников «Гранд-Чероки» не считают нынешнюю машину, построенную на базе М-класса, настоящим «Джипом». Так что еще не поздно купить настоящий, причем за очень вменяемые деньги. Большинство машин оснащены с американским размахом: кожаный салон, климат-контроль, хорошая «музыка» и т. д.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Нижний сварной шов левой стойки ветрового стекла, замок двери багажника, жгут проводки фаркопа, замок зажигания, иммобилайзер, блоки управления магнитолой и климат-контролем блок гидроклапанов АКП, моторчик переключения режимов раздатки и его проводка, разъем соленоида блокировки заднего дифференциала, сайлент-блоки крепления переднего редуктора, задний кардан, втулки переднего стабилизатора, шаровые опоры, задние ступицы шаговый двигатель регулятора оборотов холостого хода (4,7 л), актуатор заслонок впускного коллектора дизеля.

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Даже самые доступные варианты оснащены продвинутой трансмиссией «Квадра-Трек II».

«Инфинити-FX»

от 1 250 000 руб.

3

ГОДЫ ВЫПУСКА 2003–2008

РЕСТАЙЛИНГ 2006

В ДВУХ СЛОВАХ

Состоятельной публике, которой поднадоел дорогой немецкий автоклассицизм, «эф-икс» понравился сразу. Эффектный, необычной внешности кроссовер престижной марки, с роскошным салоном, превосходной динамикой да еще и почитаемой японской сборки, оказался настолько желанным, что будущих владельцев не останавливала даже покупка у серых дилеров. В 2006 году обновленную версию у нас начали продавать официально, ознаменовав выход марки «Инфинити» на европейский рынок.

ПОЧЕМУ ОН?

Несмотря на то что в России уже почти пять лет продают версию второго поколения, прежний FX вовсе не растерял лоска и презентабельности. Кроме того, подержанный он обойдется почти вдвое дешевле нового. На наш взгляд, лучше выбирать машины, проданные в нашей стране новыми, — у таких слой краски потолще, антикоррозийная обработка поосновательнее да и отделочный хром попрочнее. Но если вы все же настроились на экземпляр, привезенный из-за океана, тщательно проверьте двигатель — американцы не утруждают себя заботой о его здоровье.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Хромированные детали кузова (версии, ввезенные в Россию частным образом), каркас передних сидений, замки дверей, блок управления электрооборудованием кузова, CD-чейнджер, датчик температуры воздуха, печатные платы задних фонарей электромагнитная муфта подключения передних колес, шланг системы охлаждения АКП тормозные диски, ступичные подшипники.

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Подержанный обойдется почти вдвое дешевле нового. Лучше брать машину, проданную в нашей стране новой, — у таких слой краски по толще, антикор поосновательнее, отделочный хром попрочнее.

«Киа-Cоренто»

от 685 000 руб.

4

ГОДЫ ВЫПУСКА 2002–2009

РЕСТАЙЛИНГ 2006

В ДВУХ СЛОВАХ

Столь стильный внешне вседорожник из Кореи до «Соренто» не мог предложить никто из соотечественников-конкурентов. Даже сегодня, спустя 11 лет после дебюта, машина смотрится вполне современно. Кроме того, прочная рамная конструкция, неразрезной задний мост, мощная понижающая передача в эпоху повсеместного засилья «паркетников» на особом счету у истинных джиповодов.

ПОЧЕМУ ОН?

С прекращением производства этот «Соренто» стало выгодно брать во вторые руки — теряет он в цене крайне медленно. Лучше покупать бензиновые версии — тяговитый и экономичный дизель оказался не слишком надежным: доходило даже до обрыва шатунов.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Уплотнительные кольца и турбина (дизельный двигатель) электронно-управляемая муфта раздаточной коробки, крестовина переднего карданного вала сайлент-блоки передних рычагов, стойки переднего стабилизатора резистор мотора вентилятора отопителя.

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С прекращением производства этот «Соренто» стало выгодно брать во вторые руки — теряет он в цене крайне медленно. Вот только тяговитый и экономичный дизель оказался не слишком надежным.

«Ленд-Ровер-Дискавери-3»

от 1 000 000 руб.

5

ГОДЫ ВЫПУСКА 2004–2008

В ДВУХ СЛОВАХ

«Диско» и раньше мог похвастать солидной внешностью, но качественная, благородная отделка и удобный салон появились лишь на машине третьего поколения. Благодаря же независимой подвеске, сменившей неразрезные балки-мосты, мощным и тяговитым моторам «Ленд-Ровер» стал с удовольствием ездить по асфальту, ничуть не поступившись при этом внедорожными традициями. Несущий кузов усилен интегрированной рамой, система полного привода дополнена понижающей (в 2,93 раза) передачей и жесткой блокировкой межосевого дифференциала. И все это начиная с самой доступной версии.

ПОЧЕМУ ОН?

Дизельная модификация с механической коробкой передач и пружинной подвеской — это именно тот счастливый случай, когда простота стала залогом хорошего здоровья. Кроме того, на работы по обслуживанию машины с окончившейся гарантией на официальных станциях предоставляют 45-процентную скидку. Да и запчасти можно купить с хорошим дисконтом.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Моторчик блокировки заднего дифференциала, компрессор пневмоподвески замок верхней створки задней двери передние ступицы, нижние шаровые опоры рычагов передней подвески течь ТНВД, клапан системы рециркуляции отработавших газов в дизеле.

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Дизельная модификация с механической коробкой передач и пружинной подвеской — это именно тот счастливый случай, когда простота стала залогом хорошего здоровья.

«Мерседес-Бенц-ML»

от 1 350 000 руб.

6

ГОДЫ ВЫПУСКА 2005–2011

РЕСТАЙЛИНГ 2008

В ДВУХ СЛОВАХ

Отказавшись от рамы в пользу несущего кузова, немцы сделали очень просторный кроссовер, а благодаря пониженному центру масс существенно улучшили ездовые повадки по сравнению с предшественником. Большинство трехлетних машин вооружены пневмоподвеской и 3-литровым дизельным или бензиновым мотором в 3,5 л.

ПОЧЕМУ ОН?

По надежности ML не хуже, но и не лучше конкурентов. Сложную техническую начинку доводили до ума на протяжении всей его жизни. Поэтому кроссоверы последних лет выпуска гораздо крепче машин первых партий. Рекомендуем подумать о продлении официальной гарантии: стоимость даже не самого значительного ремонта может превысить 100 тыс. руб.

СЛАБЫЕ МЕСТА

АКП, электронный блок управления АКП, гидроблок АКП, задний карданный вал, электромотор раздаточной коробки, электромотор блокировки заднего дифференциала жгут проводки заднего фонаря, блок SAM, рама люка с механизмом звездочка балансировочного вала (3,5), обводная звездочка (5,5), выпускной коллектор с резонансной камерой (3,5), турбина и выпускные коллекторы на дизеле (3,0) насос ГУР, пневмостойка передней подвески, пневмобаллон задней подвески с амортизатором.

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По надежности ML не хуже, но и не лучше конкурентов. Кроссоверы последних лет выпуска гораздо крепче машин первых партий.

«Мицубиси-Паджеро/Монтеро-Спорт»

от 560 000 руб.

7

ГОДЫ ВЫПУСКА 1997–2008

РЕСТАЙЛИНГ 2000

В ДВУХ СЛОВАХ

Универсальный вседорожник, созданный на базе пикапа L200 предыдущего поколения, — настоящий долгожитель. Этот надежный и неприхотливый автомобиль подойдет тем, кому вездеход нужен не для понтов, а для дела. Выносливость обеспечивает рамная конструкция, а талантливые внедорожные качества — заслуга трансмиссии «Изи-Селект» с понижающим рядом, продуманной геометрии и «гибридного» заднего самоблока.

ПОЧЕМУ ОН?

Автомобиль характеризуют мужественная внешность, хорошее поведение на бездорожье и более низкая цена по сравнению с «Паджеро». В основном на вторичном рынке представлены «американки», но их все больше и больше теснят «Паджеро-Спорт», купленные в России новыми.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Каскад датчиков АКП, датчик и вакуумный клапан муфты включения переднего моста свечи, кислородные датчики, клапан холостого хода.

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Надежный и неприхотливый автомобиль подойдет тем, кому вездеход нужен не для понтов, а для дела. Выносливость обеспечивает рамная конструкция, а талантливые внедорожные качества — заслуга трансмиссии «Изи-Селект».

«Ниссан-Пасфайндер»

от 790 000 руб.

8

ГОДЫ ВЫПУСКА 2005

РЕСТАЙЛИНГ 2010

В ДВУХ СЛОВАХ

Даже спустя восемь лет после дебюта «Пасфайндер» покоряет брутальной внешностью, мощными моторами и просторным салоном с большим багажником. А современников-одноклассников, сочетающих неплохие способности на асфальте с достойной внедорожной экипировкой в виде прочной рамы, раздаточной коробки с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, сегодня не так уж и много.

ПОЧЕМУ ОН?

Новым обойдется почти вдвое дороже. К тому же, несмотря на то что «Следопыт» нельзя назвать беспроблемной машиной, основные трудности доставляют «соленые» зимы, а потому, если заранее позаботиться, можно избежать солидных затрат на замену многочисленных магистралей и проводов под днищем. Также будьте более внимательны при выборе версий с 4-литровой бензиновой «шестеркой». Из-за некачественного топлива может выйти из строя нейтрализатор — опоздаете с заменой, и в блоке цилиндров образуются задиры, что означает дорогостоящий ремонт. Бензиновый мотор еще и в полтора раза прожорливее, и транспортный налог на него в пять-шесть раз выше.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Хромированные детали кузова, электропривод складывания зеркал, трубки климат-контроля каталитический нейтрализатор (4,0 л) демпфер рулевого вала, подшипники задних ступиц, проводка управляющей электроники раздаточной коробки (до 2007 г. в.).

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Новым обойдется почти вдвое дороже. Его нельзя назвать беспроблемным, однако основные трудности доставляют «соленые» зимы, а потому, если заранее позаботиться, можно избежать солидных затрат.

«Ниссан-Патруль»

от 1 150 000 руб.

9

ГОДЫ ВЫПУСКА 1997–2010

РЕСТАЙЛИНГ 2003

В ДВУХ СЛОВАХ

Легендарный — его предки выигрывали ралли-рейды «Париж — Дакар» в зачете серийных автомобилей — профессиональный вседорожник с мощной рамой, выносливым шасси с балками-мостами и полноценной раздаточной коробкой.

ПОЧЕМУ ОН?

После того как его преемник превратился в роскошный кроссовер, этот «Патруль» стал весьма интересной покупкой. Наиболее доступный профессиональный вседорожник с щедрым оснащением — крепкий и выносливый, он сослужит хорошую службу при должном к нему отношении. Только не стоит забывать, что на обычных дорогах «Патруль» с возможностью лишь жесткого подключения полного привода — совсем не сильный игрок.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Жгут задних фонарей, моторедуктор стеклоочистителя, штырь антенны расходомер воздуха система отключения заднего стабилизатора.

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После того как его преемник превратился в роскошный кроссовер, этот «Патруль» стал весьма интересной покупкой. Наиболее доступный профессиональный вседорожник с щедрым оснащением — крепкий и выносливый, он сослужит хорошую службу при должном к нему отношении.

«Порше-Кайенн»

от 1 350 000 руб.

10

ГОДЫ ВЫПУСКА 2002–2010

РЕСТАЙЛИНГ 2007

В ДВУХ СЛОВАХ

Универсальный вседорожник построен на одной платформе с «Туарегом». Посему и совпадений у них хватает: это бензиновые моторы объемом 3,2 и 3,6 литра, а также 3-литровый турбодизель. Тем не менее на вторичном рынке «джипорше» котируется гораздо выше своего молочного братца и большинства конкурентов.

ПОЧЕМУ ОН?

Даже с базовым агрегатом «Кайенн» способен разогнаться до 100 км / ч менее чем за 10 секунд, а отменно настроенное шасси позволяет контролировать и самую мощную версию «Турбо-S». Вместе с тем по комфорту и качеству отделки «Порше» утрет нос большинству премиальных седанов, да и внедорожные качества заслуживают похвал. На все модификации можно было заказать блокировку заднего дифференциала и регулируемую пневмоподвеску, увеличивающую клиренс до 271 мм. И все это получить с хорошей скидкой: за три года автомобиль дешевеет чуть ли не на половину.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Нижние кромки задних дверей, форсунка омывателя заднего стекла, сервопривод регулировки водительского сиденья по высоте, панорамная сдвижная крыша гидроблок и сальник первичного вала АКП, демпфер промежуточной опоры карданного вала V8 — вытягивание цепей ГРМ, течь соединительной муфты термостата и водяного насоса, дизель — управляющая тяга дроссельной заслонки.

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За три года автомобиль дешевеет чуть ли не на половину.

«Рейндж-Ровер»

от 1 300 000 руб.

11

ГОДЫ ВЫПУСКА 2001–2012

РЕСТАЙЛИНГ 2010

В ДВУХ СЛОВАХ

Аристократическая внешность, потрясающий качеством и благородством отделки салон, мощная V-образная «восьмерка» от БМВ — все это позволило вновь вернуть на пьедестал почета этот английский автомобиль. Недостаток у великолепной машины один — лишенное внедорожной выносливости шасси.

ПОЧЕМУ ОН?

Столь интеллигентно и одновременно роскошно выглядящий вседорожник еще поискать. Трехлетний «Рейндж-Ровер» потребует почти втрое меньше денег, чем новый. Только перед покупкой сделайте скрупулезную диагностику — запчасти феноменально дороги, а многие можно купить только оригинальными.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Электромоторы фароочистителей, электрозамок водительской двери, клапан автономного обогревателя, трубки и сепаратор системы вентиляции вентилятор блока управления двигателем, течь радиатора от дорожной соли возможны проблемы с АКП, рулевая рейка.

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Трехлетний «Рейндж-Ровер» потребует почти втрое меньше денег, чем новый. Только перед покупкой сделайте скрупулезную диагностику.

«Сан-Йонг-Рекстон»

от 590 000 руб.

12

НАЧАЛО ВЫПУСКА 2001

РЕСТАЙЛИНГ 2007

В ДВУХ СЛОВАХ

Дебют машины состоялся спустя ровно 10 лет после заключения компаниями «Сан-Йонг» и «Даймлер-Бенц» договора о техническом сотрудничестве. Неудивительно, что корейский вседорожник пропитан немецкими технологиями — его двигатели и коробки передач собраны по лицензии «Мерседес-Бенца», а колесная база и колея в точности совпадают с параметрами M-класса первого поколения. С 2006 года «Рекстон» выпускают по полному циклу в Набережных Челнах.

ПОЧЕМУ ОН?

По сравнению с новым позволит выгадать до полумиллиона рублей, так что на первый взгляд покупка 3-летнего «Рекстона» очень выгодна. Но на поверку машины, особенно с дизельными моторами, даже первого владельца беспокоят частыми проблемами, так что большая часть этой суммы может уйти на устранение разного рода недостатков.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Слабая антикоррозийная стойкость кузова ТНВД и электрические контакты на форсунках (дизельные двигатели), прокладка головки блока (2,3 л) гидроусилитель руля, электронный блок управления АКП, муфты передних колес шаровые опоры передних рычагов, наконечники рулевых тяг, втулки стабилизатора, подшипники задних полуосей иммобилайзер, датчик температуры воздуха, блок ABS.

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По сравнению с новым позволит выгадать до полумиллиона рублей, однако большая часть этой суммы может уйти на устранение разного рода недостатков.

«Тойота-Ленд-Круизер-Прадо»

от 1 020 000 руб.

13

ГОДЫ ВЫПУСКА 2002–2009

В ДВУХ СЛОВАХ

Потрясающая надежность, мощный 249-сильный мотор, продвинутая система полного привода, завидная проходимость — в том числе и геометрическая, — а также комфортабельная подвеска сделали «Прадо» одним из самых популярных вседорожников в России. А учитывая неоднозначную внешность модели следующего поколения, «Ленд-Круизер-Прадо-120» по-прежнему остается желанной покупкой.

ПОЧЕМУ ОН?

Довольно сложно рекомендовать покупку подержанного «Прадо» — за три года в цене он теряет лишь 25 %. Утешением может служить то, что и в дальнейшем вы продадите его по высокой цене. На вторичном рынке в основном представлены мощные 4-литровые модификации, проданные новыми в России. Реже попадаются привезенные из арабских стран бензиновые версии 2,7 л — также беспроблемные, но зачастую скудно оснащенные. При покупке таких машин уточните у продавца, каким типом привода (постоянным полным или подключаемым) располагает автомобиль. Последний вариант предполагает лишь кратковременное включение переднего моста. Дизельные «Прадо» приходят к нам из Европы.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Течь радиатора двигателя из-за дорожных реагентов подшипники передних ступиц датчики высоты кузова.

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За три года в цене теряет лишь 25 %, зато и в дальнейшем вы продадите его по высокой цене. При покупке арабской машины уточните у продавца, каким типом привода (постоянным или подключаемым) она располагает.

«Фольксваген-Туарег»

от 980 000 руб.

14

ГОДЫ ВЫПУСКА 2002–2010

РЕСТАЙЛИНГ 2007

В ДВУХ СЛОВАХ

«Туарег» можно смело назвать первопроходцем — ни один автомобиль в классе до него не мог удивительным образом сочетать отличное поведение на асфальте и практически бескомпромиссные возможности на бездорожье. Только не стоит забывать, что по выносливости вне дорог технически совершенный универсальный вседорожник очень далек от предназначенных для этого профессиональных «проходимцев».

ПОЧЕМУ ОН?

По сравнению с новым за три года теряет в цене 40–50 %. Правда, это касается исключительно бензиновых модификаций, дизельные версии на вторичном рынке крайне невыгодны — за то же время они дешевеют в два раза медленнее. Поскольку много машин приходит из США, самым тщательным образом проверьте состояние двигателя. На наш взгляд, лучше доплатить 100–125 тыс. руб. за более мощную «восьмерку» — при сравнимом с V6 аппетите 310-сильный агрегат гораздо динамичнее и к тому же дешевле в эксплуатации.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Основной бензонасос (V6), цепной привод ГРМ (V6), водяной насос, ремень привода вспомогательных агрегатов (R5TDi) верхние рычаги передней подвески, ступичные подшипники, наконечники рулевых тяг, датчик высоты, пневмоэлементы подвески систематические сбои в электронике.

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По сравнению с новым за три года бензиновая машина теряет в цене 40–50 %, дизельные версии за тоже время дешевеют в два раза медленнее.

«Хёндэ-Cанта-Фе»

от 720 000 руб.

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ГОДЫ ВЫПУСКА 2006–2012

РЕСТАЙЛИНГ 2010

В ДВУХ СЛОВАХ

Главное его преимущество — изрядное количество автомобиля за весьма разумные деньги. Просторный салон, большой багажник, высокий клиренс плюс внушительный внешний вид — вот причины успеха «Санта-Фе». По сравнению с предшественником кроссовер подрос в размерах, получил новые моторы и более современную внешность.

ПОЧЕМУ ОН?

Полный электропакет и набор всех необходимых средств безопасности есть в наличии у любого экземпляра; а в комплектациях, близких к топовым, можно обнаружить кожаный салон, навигацию и различных электронных помощников в ассортименте. Дилеры марки не зря хвалят «Санта-Фе», называя его образцом надежности. Если своевременно проходить техобслуживание, то даже после окончания гарантии «Санта» не должен доставить особых хлопот второму владельцу.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Краска на крыше, кнопка доступа в салон, мультимедийная система, датчик педали тормоза ремень ГРМ, приводной ремень амортизаторы.

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Дилеры марки не зря хвалят «Санта-Фе». Если своевременно проходить техобслуживание, то даже после окончания гарантии машина не должна доставить особых хлопот второму владельцу.