Видеообзор Nissan Tiida: российский эксклюзив

Маршрут болельщика: из Москвы в Ростов-на-Дону мимо храмов из меловых скал Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон. Выбираем «каблучок»: есть ли конкуренты у Ларгуса? Сравниваем новый «каблучок» Renault Dokker с главными конкурентами на рынке: Lada Largus и Volkswagen Caddy. Футбольный маршрут: расписание и итоги матчей ЧМ-2018 В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.