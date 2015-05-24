Видеообзор Nissan Tiida: российский эксклюзив
Новый Nissan Tiida обещает стать чуть ли не единственным автомобилем, созданным специально для России. Причем речь идет не только о выборе настроек подвески, который был отдан на откуп отечественным специалистам, но и об адаптации другой платформы под модель для нашего рынка. С новинкой мы познакомились в горах Грузии.
Фото: «За рулем»
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