Видеообзор Nissan Tiida: российский эксклюзив

Новый Nissan Tiida обещает стать чуть ли не единственным автомобилем, созданным специально для России. Причем речь идет не только о выборе настроек подвески, который был отдан на откуп отечественным специалистам, но и об адаптации другой платформы под модель для нашего рынка. С новинкой мы познакомились в горах Грузии.

Nissan Tiida
Nissan Tiida

Nissan > Tiida

Фото: «За рулем»
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