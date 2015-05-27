Советы бывалых: вылавливаем свечи «ГАЗели» и расставляем сети на капоте ВАЗ‑2114

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НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ

А. УСТЮЖАНИН, Кемерово

Обслуживая двигатель ЗМЗ‑405 на «ГАЗели», я случайно обронил вывернутую свечу обратно в колодец головки блока. А компоновка силового агрегата такова, что подобраться к этому колодцу неудобно. В голову пришел простой способ извлечь свечу. Если уплотнить выход из колодца тряпкой и включить стартер, сильный поток воздуха, выталкиваемого из цилиндра, свечу с тряпкой выбросит! Конечно, перед включением стартера я замкнул снятый с нее провод на «массу», иначе могла бы пострадать система зажигания. Остальное, как говорят, дело техники. Свеча моментально оказалась у меня в руках!

ДЕЛО В СЕТКЕ

В. МАРЧЕНКО, Ульяновск

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На ВАЗ‑2114 у решетки между ветровым стеклом и задней кромкой капота слишком крупные ячейки, пропускающие воду и мусор. А ведь прямо под решеткой расположен блок предохранителей. Эту явную недоработку я исправил, обернув решетку бытовой противомоскитной сеткой; закрепил ее тремя стяжками — и всё. Теперь возле блока предохранителей всегда чисто и даже в дождь достаточно сухо. Сетка неплохо задерживает и снег.

ПО СПИСКУ

Ю. МИХАЙЛОВ, Московская область

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При работах, связанных с обслуживанием ГРМ, важно не перепутать детали. У опытных механиков есть ящики-кассы: в один отсек кладут детали, относящиеся к первому клапану, в другой — ко второму и так далее. Это важно: исключаются ошибки, из-за которых при сборке приработавшиеся детали могут быть перепутаны и начнут дополнительно изнашиваться. А можно складывать комплекты деталей в полиэтиленовые пакеты с номерными бирками или иными пометками. Даже если вернуться к делу после отпуска или командировки, ничего не перепутаешь.

МЕДСОВЕТ

С. ЛАБУТИН, Свердловская область

На многих автомобилях буксировочные петли съемные. Резьбовые гнезда для них спрятаны за пластиковыми заглушками. Вынимать эти заглушки, особенно в холодную погоду, когда пластик твердеет и может сломаться, — не самое приятное занятие. На своей машине я сделал в заглушках аккуратные отверстия. При обычной эксплуатации отверстия закрыты резиновыми легкосъемными пробками (отлично подошли те, что применяются в медицинских пузырьках с физраствором). Если нужно оперативно кого-то «дернуть» или отбуксировать, вынимаю пробку, ввожу в отверстие резьбовой стержень буксировочной петли — и в два счета ввертываю в гнездо. Легко и удобно. Заглушка не страдает.

МАСЛЯНЫЙ ГОЛОД

Сергей УСОВ, Самара

Первый пуск двигателя после серьезного ремонта часто происходит в ситуации, когда масло в картер уже налито, но по каналам системы еще не разошлось. Сухое трение деталей нежелательно! Если доступ к приводу маслонасоса есть, то можно сделать следующее. Пока ремень или цепь ГРМ не установлены, залейте в картер масло, после чего секунд двадцать вращайте насос шуруповертом или дрелью, подобрав подходящую для болта звездочки головку. Возможно, понадобится и гибкий удлинитель. Масло благополучно разойдется по всем каналам, заполнит постели распределительных валов, гидрокомпенсаторы и т. д. Теперь можно спокойно собирать ГРМ и пускать двигатель: его масляное голодание сведется к минимуму.

ШВЕЦ И ЖНЕЦ

Д. КРУТОВ, Казань

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К концу третьего года службы чехол рычага коробки передач «Калины» стал трескаться и рваться. Новый чехол я решил вообще не покупать: заводской наверняка окажется из такого же нестойкого материала, а другие варианты слишком дóроги. В итоге сшил сам. Снял чехол с рычага и аккуратно распорол по швам — получились шаблоны-выкройки. По ним вырезал новые детали, пожертвовав старой кожаной курткой. Конечно, шитье далось не без проблем, поскольку портновского опыта у меня нет. Как, например, снизить трение нити о кожу? Специалист посоветовал смачивать кожу водой. В конечном счете всё получилось. Чехлу скоро три года — и нет даже намеков на трещины. Хорошая была куртка!