Авторы не смогли пройти мимо грубых нарушений ПДД и рассказывают о двух типичных ситуациях и реакции на них.

01

СВЯЗЬ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ

Максим Сачков

СИТУАЦИЯ

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Вечером я, как обычно, возвращался с работы на автомобиле. На одном из перекрестков чуть не столкнулся с бронированным фургоном Ford Transit с надписью «Спецсвязь» на борту, который пытался повернуть не из своего ряда. Нарушение очевидное, но водитель Форда, видимо, об этом не задумывался. Более того, он посчитал себя оскорбленным и решил научить меня правилам поведения. Ситуация, увы, нередкая на наших дорогах. Догнал, подрезал и несколько раз специально притормозил передо мной — как говорят, «полечил».

СИГНАЛ

Я вскипел, но быстро взял себя в руки. Разбираться по понятиям, подвергая опасности окружающих, — не мой принцип. Поравнявшись с нарушителем на следующем светофоре, я объяснил ему, что сообщу начальству о его безобразном поведении на дороге. И на этом наше общение закончилось.

Добравшись до компьютера, нашел сайт Спецсвязи — и написал электронное письмо, в котором изложил, как было дело; указал номер автомобиля, время и место нарушения и попросил разобраться и наказать виновного. Конечно, я хотел поквитаться.

Но главной причиной было не мое задетое самолюбие, а та опасность, которую представляет этот человек на дороге. Ему все равно, кто сидит в автомобиле — неопытный водитель, женщина, ребенок. Он считает себя крутым и хочет всем это доказать. Причем злостные нарушения совершает на служебном автомобиле с названием компании на борту, абсолютно не боясь последствий. Так получай, негодяй!

02

Мне ответили в тот же день. Один из высоких начальников Управления специальной связи по Москве и Московской области принес мне извинения за подчиненного и сообщил, что с водителем-фельдъегерем А. Маркеловым «проведена разъяснительная работа» и ему «назначены дополнительные занятия по профилактике аварийных ситуаций». Кроме того, дополнительный инструктаж на тему важности соблюдения ПДД прослушали все остальные водители Спецсвязи.

Я уверен, что это не просто отписка. Крупные компании, особенно государственные, сейчас очень внимательно следят за поведением своих сотрудников, в том числе и на дорогах. Недаром часто указывают на своих автомобилях номера телефонов, по которым можно позвонить и сообщить о нарушении. И если оно произошло на ваших глазах, не поленитесь поднять трубку. Не исключено, что ваш звонок предотвратит будущее ДТП и даже спасет чью-то жизнь.

И ЭТИ ЛЮДИ НАС ЭВАКУИРУЮТ!

Кирилл Милешкин

СИТУАЦИЯ

Одним воскресным вечером на тихой улице в Северном округе Москвы на тротуаре была припаркована машина. Пешеходам осталась всего треть ширины их законной дорожки. Причем нарушителем оказался эвакуатор «Московского паркинга», призванный бороться с нарушителями — в данном случае с самим собой. Масла в огонь подлил тот факт, что на том самом месте я видел эту машину уже не впервые. И не смог пройти мимо.

СИГНАЛ

Звонок в ГИБДД принес неожиданный результат: через 20 минут к своей рабочей машине прибежал водитель. Как он позже признался, его предупредил о поступившей жалобе диспетчер. А того, как нетрудно догадаться, любезно проинформировал кто-то из ГИБДД.

На мои вежливые вопросы о знании ПДД этот блюститель порядка предпочел не отвечать: нажал на газ, чуть не сбив меня на тротуаре, а закрывал дверь и включал фары уже на ходу. В негодовании я прыгнул в машину и бросился в погоню. Желание привлечь хама к ответственности привело меня в Восточный округ. Сюда эвакуатор приехал на стоянку в ожидании вызова. Экипаж ДПС явно не спешил — сотрудники появились лишь после третьего настойчивого звонка, примерно через два часа. Ну, теперь-то справедливость восторжествует!

03 После этой истории эвакуатор на своем любимом месте больше не появлялся.

РЕАКЦИЯ

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Но правоохранителям, как водится, разбираться с таким мелочным делом не хотелось. Больше всего меня озадачил их вопрос: какие у меня претензии к водителю эвакуатора? Мне-то всегда казалось, что после выявления нарушения претензии автоматически появляются у представителей закона. Еще час инспекторы советовались с коллегами, как отразить ситуацию на бумаге: стоянка на тротуаре — в одном округе, а нарушитель с заявителем — в другом. Наконец, приняли наши с водителем объяснения и пообещали переслать документы по месту совершения нарушения, то есть в Северный округ.

Через полтора месяца (срок давности по привлечению к ответственности нарушителей ПДД — два месяца) мне позвонили из ГИБДД Северного округа, попросили приехать и еще раз написать заявление. Как выяснилось, материалы им так и не пришли, а интерес вызван, по словам инспектора, звонком свыше: в Главном управлении по Москве заинтересовались моей публикацией на сайте zr.ru. А еще неделей позже я получил в почтовом отделении официальный ответ: водитель эвакуатора оштрафован на 3000 рублей.

От Дептранса и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» никаких комментариев о поведении их водителя я так и не дождался. Хотя отправил официальные запросы с вполне конкретными вопросами. Видимо, задача этих структур не поддерживать правопорядок, а зарабатывать деньги. Но ведь и законный бизнес может быть прибыльным. Не так ли, господа?



