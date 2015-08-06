Завод Mitsubishi в Калуге: техника выживания

Чем живет и как выживает в условиях кризиса производство Mitsubishi в Калуге?

Калужский завод «ПСМА Рус» — общая обитель французского концерна PSA (Peugeot-Citroen) и MMC (Mitsubishi Motors Corporation) c долевым участием 70% и 30% соответственно. В такой пропорции поделены производственные мощности и объемы выпуска предприятия, рассчитанного на 125 тысяч машин в год. Это 85 тысяч седанов Peugeot 408 и Citroen C4 и 40 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

Кризис крепко прижал французов: PSA временно приостановил сборку. План выпуска MMC на этот год — около 20 тысяч машин, то есть на 13 тысяч меньше, чем в прошлом. Едва ли это может служить утешением, но у японцев нынешний план почти соответствует уровню 2013 года. Так или иначе, ритм жизни завода сейчас напоминает запустение в дилерских сервисах в период зимних праздников.

Mitsubishi не планирует собирать в Калуге новые модели, равно как и задействовать простаивающие мощности PSA. Местное производство Pajero Sport нового поколения наладят весной 2016 года. В конце этого лета на наш рынок выведут свежий L200, а преображенный Outlander PHEV встанет на конвейер в ноябре — его по-прежнему будут собирать в Японии.