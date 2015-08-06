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Завод Mitsubishi в Калуге: техника выживания
Чем живет и как выживает в условиях кризиса производство Mitsubishi в Калуге?
Калужский завод «ПСМА Рус» — общая обитель французского концерна PSA (Peugeot-Citroen) и MMC (Mitsubishi Motors Corporation) c долевым участием 70% и 30% соответственно. В такой пропорции поделены производственные мощности и объемы выпуска предприятия, рассчитанного на 125 тысяч машин в год. Это 85 тысяч седанов Peugeot 408 и Citroen C4 и 40 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.
Кризис крепко прижал французов: PSA временно приостановил сборку. План выпуска MMC на этот год — около 20 тысяч машин, то есть на 13 тысяч меньше, чем в прошлом. Едва ли это может служить утешением, но у японцев нынешний план почти соответствует уровню 2013 года. Так или иначе, ритм жизни завода сейчас напоминает запустение в дилерских сервисах в период зимних праздников.
Mitsubishi не планирует собирать в Калуге новые модели, равно как и задействовать простаивающие мощности PSA. Местное производство Pajero Sport нового поколения наладят весной 2016 года. В конце этого лета на наш рынок выведут свежий L200, а преображенный Outlander PHEV встанет на конвейер в ноябре — его по-прежнему будут собирать в Японии.
На линии сборки кузовов организовано два поста выборочного контроля качества сварки. В первой зоне лишь вскрывают сварные точки, а во второй кузов подвергают так называемым разрушающим нагрузкам. Жаль, не удалось увидеть этот процесс.
Общее падение продаж иномарок в России за первые пять месяцев года составило 40%, а у Mitsubishi — почти 50%. Но уже в мае при общем усыхании рынка на 40% японцы потеряли лишь 20%. Во многом неприглядные результаты связаны с постановкой на конвейер обновленного Аутлендера — люди ждали новую машину. В главном для себя сегменте кроссоверов Mitsubishi занимает второе место, а обновленный Outlander в мае поднялся до третьей ступеньки. На рост продаж повлияло не только обновление модели, но и снижение цены. Недавно и Pajero Sport уценили аж на 250 тысяч рублей, чтобы подтянуть его повыше с нынешнего шестого места. Уход из России брендов Opel (полностью) и Chevrolet (частично) едва ли повлияет на продажи Mitsubishi, поскольку модельные ряды имеют мало пересечений. Во всяком случае, японцы не ожидают увеличения своей доли рынка. Но дилерская сеть может расшириться. Некоторые сильные игроки, работавшие с GM, уже начали переговоры с Mitsubishi. Как вы поняли, Mitsubishi пытается сохранить достигнутые в 2014 году позиции — японцы делают ставку на самые популярные модели и всеми силами стараются поддерживать жизнь на российском конвейере, постепенно повышая степень локализации производства. Их цель — получать в будущем дивиденды. Главное — дожить до этого будущего.
Как утверждают представители MMC, качество автомобилей, собранных в Калуге, соответствует японскому. Но при всем обилии специального оборудования доля автоматизации мала. Главный робот задействован в кузовном цехе, он выполняет половину сварочных работ. На линии окраски роботы наносят только первый и последний из всех слоев лакокрасочного покрытия, остальное выполняется вручную. В цехе сборки единственный робот наносит клей-герметик на стекла.
Цех окраски — общий для всех машин. Японские кроссоверы красят «по-французски» — и в те же цвета. Ведь доля PSA в расчетных объемах выпуска гораздо больше. Это единственное, но вынужденное отступление от японских спецификаций производства.
Локальные «но»
Производство иномарок в России регламентируется договором с правительством РФ (так называемое постановление № 166): MMC несет определенные обязательства в обмен на снижение налогов на импорт комплектующих, а при ежегодном выпуске 25 тысяч автомобилей и достижении 30‑процентной локализации налоги обнуляются. Компания Mitsubishi уже давно выполнила первый пункт и идет ко второму с опережением сроков: на 30‑процентную локализацию завод в Калуге должен выйти к ноябрю 2015 года вместо задекларированного января 2017‑го. Японцы заинтересованы и дальше развивать сотрудничество с российскими поставщиками, поскольку обозначенные льготные условия перестанут действовать в конце 2018 года и импортные комплектующие вновь обложат пошлинами. Сейчас степень локализации калужского производства — около 22%. Под локализацией подразумевается доля российской себестоимости в цене автомобиля, а не только стоимость отечественных комплектующих. К слову, лишь 6% объема локализованных деталей — чисто российский продукт. По сути, это только рама для вседорожника Pajero Sport, которую поставляет «Группа ГАЗ». Всё остальное локализованное выпускают зарубежные компании, которые имеют свои производства в России. Бóльшая доля — у японских производителей: 39%. Европейцам достались внушительные 33%, а сладкие остатки в 22% забрали североамериканцы. Странно, что в наше время обошлось без китайцев.
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