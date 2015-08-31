Опасный возраст: нужен ли молодым водителям испытательный срок?

Количество аварий, случившихся по вине молодых водителей, по-прежнему высоко. Кто в этом виноват?

02 School_zr 09_15_новый размер Новые программы подготовки водителей предполагают обучение на тренажерах, но большинство водителей по-прежнему выезжают на дорогу неподготовленными.

ДЛЯ ГАЛОЧКИ

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Доля ДТП, виновниками которых являются водители со стажем до трех лет, составляет около 13%. Каждый второй из этих водителей получил права менее двух лет назад и только- только начал осваиваться на дорогах.

Их плохо обучили? Отчасти так. Прошлогодняя реформа подготовки водителей ужесточила требования к автошколам, но не решила главной проблемы. Никто не учит курсантов ориентироваться в повседневных дорожных ситуациях, а тем более — в экстремальных. На обучение практическим навыкам, которое по большей части проходит на закрытых площадках, отводится всего 56 часов. А на теорию — 134 часа! Фактически обучение по-прежнему сводится лишь к натаскиванию учеников на сдачу экзамена в ГИБДД.

ОПАСНОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

Еще одна причина аварий с участием новичков — сознательное нарушение правил дорожного движения. Еще в начале 1990‑х годов на дорогах главенствовал не закон, а «понятия». Сейчас «крутых» стало меньше, но у большинства водителей уже сформировался стереотип: если кто-то творит беззаконие, то можно и мне.

04 School_zr 09_15_новый размер При обучении в автошколах много времени отводится на изучение устройства автомобилей. На дорогах эти знания вряд ли пригодятся.

По мнению руководителя правового департамента Российского автомобильного товарищества Сергея Волгина, одна из главных причин нарушения ПДД молодыми водителями — правовой нигилизм. Пока каждый не поймет, что правила дорожного движения созданы, чтобы их соблюдать, кардинально ситуация на дорогах не изменится. Со школьной скамьи нужно объяснять, что все обязаны соблюдать закон, — воспитанием и пропагандой можно добиться заметного результата.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

На мой взгляд, необходимо ввести систему поэтапного допуска водителей к управлению транспортными средствами. Подобная практика широко распространена в Канаде, США и Новой Зеландии. Отучившись в автошколе и сдав экзамен, новичок получает права на небольшой срок и с ограничениями. К примеру, с запретом на управление в ночное время или по скоростным дорогам. В отчетный период собирается информация о штрафах, наложенных на новичка за нарушения ПДД. Если отъездил без замечаний — получит постоянное водительское удостоверение. В противном случае отправится на повторное обучение. Конечно, это не панацея, но в указанных странах снижение аварийности с участием молодых водителей составило от 4 до 60%! Пора задуматься о введении подобной системы и у нас.

Мнение эксперта

Илья МОЛОДЦОВ,

подполковник полиции, заместитель начальника отдела экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве

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Для снижения аварийности нужно разрабатывать комплексные, системные подходы. Основные причины аварий на дорогах — их неудовлетворительное состояние и плохое знание водителями ПДД. Со второй причиной разобраться будет сложнее.

Несмотря на то, что в прошлом году началась реформа автошкол, уровень знаний и практических навыков начинающих водителей оставляют желать лучшего. За шесть месяцев 2015 года водительские удостоверения в Москве получили 39 080 выпускников автошкол — на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года (45 095 человек). Из них с первого раза экзамены сдали 6799 кандидатов — лишь 17% общего количества. Начинающие водители, имея слабую подготовку, не приспособлены к движению по городским дорогам и не готовы к экстремальным ситуациям. Всё это, помноженное на самоуверенность, отсутствие культуры вождения и невнимательность, приводит к авариям.