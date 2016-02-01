Nissan X-Tour: спускаемся на горных лыжах и катаемся на полноприводных Nissan

На восьми горнолыжных центрах страны проходит в этом году Nissan X-Tour — масштабное спортивное мероприятие, в рамках которого проводят соревнования для горнолыжников и сноубордистов, а также представляют всю полноприводную линейку Nissan — X-Trail, Juke, Patrol, Pathfinder и Qashqai. Начался тур в Сорочанах, что под Дмитровом, а 30–31 января эстафету принял Санкт-Петербург. Финиширует Ниссан Икс-Тур в конце марта в Сочи.

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Nissan X-Tour — мероприятие не только для журналистов и экстремалов: взять автомобиль на тест-драйв и оценить его возможности на специально подготовленной вседорожной трассе может любой желающий. Достаточно иметь водительские права и заполнить анкету перед выездом.

На тест организаторы выкатили X-Trail, Juke, Patrol, Pathfinder и Qashqai.

В соцсетях мне задавали вопрос: «Cломали что-нибудь?» Мол, если все цело, то и не тест-драйв это вовсе. Но поскольку тестовый маршрут заранее проработан, то ни погнуть тягу, ни, скажем, перегреть вариатор практически невозможно. Здесь показывают возможности машины, и это главное. Ведь владелец, заплативший свои кровные за кроссовер, не поедет тут же его загонять «по уши» в снег или грязь. И не станет хвастать, когда оторвет бампер. Ну а на мероприятии не позволяет слишком сильно гонять по буеракам инструктор, сидящий рядом.

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Недавно мы закончили тест, в котором участвовали Land Cruiser 200, Chevrolet Tahoe и Ford Explorer Sport. Nissan Patrol в эту компанию, к сожалению, не попал, потому мне и был интересен этот автомобиль: полный привод, под капотом — 405-сильный V8, работающий в паре с семиступенчатым автоматом.

Трасса идет вниз, затем затяжной подъем с правым поворотом, после — очередной спуск, где пробую работу помощника спуска с горы (Hill Descent Assist). Съезжает большой и тяжелый автомобиль слишком быстро. Я бы предпочел спускаться куда медленнее.

Конечно, тут есть и система выбора режимов движения AllMode 4X4 с довольно понятными алгоритмами работы. По целине ехать лучше в режиме «Снег». Как только перевел на режим «Грязь», машина начала закапываться.

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Со стороны видел, как некоторые участники тест-драйва застревали в снегу. Но лопаты и тросы организаторы не доставали — выезжали машины сами.

Не сразу Патрули брали подъемы, все же машина тяжелая. Однако если не ползти по-черепашьи, а подойти к подъему на скорости, проблем не возникает.

Ниссановцы проводят в рамках Nissan X-Tour не только тест-драйвы, но и горнолыжные соревнования для начинающих и любителей Boarder-X, а также Big Air для профессиональных райдеров, которые показывали трюки на трамплинах. В Сорочанах пьедестал почета (Big Air) заняли сноубордисты Павел Бекиров, Евгений Иванов и Иван Фефер. В категории «Лыжи» победу праздновали Юрий Тычинский, Антон Голубев и Валерий Ноздрин.

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Расписание Nissan X-Tour 2016