Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

Проверять ли в машине уровень масла? И как часто? И надо ли это делать вообще? Эксперт «За рулем» ответил на все эти вопросы.

Вообще говоря, современный производитель автомобилей всячески отучает владельца машины от каких-либо осмысленных действий типа открывания капота. Это раньше инструкции предписывали перед выездом сделать то да сё — проверить уровни, оценить давления, убедиться в исправности, в наличии, в отсутствии и т.п. Сегодня же среднестатистический владелец искренно полагает, что за него все это делают маленькие роботы, которые сообщают о результатах главному роботу, сидящему на лампочке check engine. И ежели масла, к примеру, мало, то главный робот зажжет эту лампочку: дескать, «Хьюстон, у нас проблемы!».

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В общем-то, так оно и есть. Но не совсем так. Хотя бы потому, что далеко не всякая машина снабжена датчиком уровня масла. А датчик давления умеет вопить только «Караул!» — тут уже пора хватать белый флаг. Поэтому лазить под капот все-таки нужно — хотя бы изредка.

Термин «изредка» для каждой машины свой. Если добрый немецкий производитель сам сообщает, что для него литр на тысячу — это нормально, то делайте выводы, сколько масла у вас останется, скажем, через пять тысяч пробега… Поэтому самый общий совет — вытаскивать щуп хотя бы раз в 1 — 2 тысячи километров пробега. А так же перед любыми дальними или длительными поездками — хуже не будет. А тем, кто ездит на машине от случая к случаю, имеет смысл привязывать подобную проверку не к километражу, а к календарю. И изучать свой щуп хотя бы раз в месяц. А если машина куплена с рук, то тут не грех проверять уровень хоть каждый день.

Само собой, что всяческие лужицы на асфальте, внезапные падения уровня охлаждающей жидкости и прочие нехорошести также сродни призывам немедленно влезть под капот и потянуться за щупом. Короче, на «Чек Энджин» надейся, а сам — не плошай.