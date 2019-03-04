Материалы по темеАурус Сенат — Роллс-Ройс по-русски
Автопроизводители продолжают игнорировать автосалоны — вот и Женева недосчиталась ряда традиционных участников. Компании не прочь сэкономить, демонстрируя свои новинки онлайн или на каких-то других площадках.
Тем не менее открывающееся на днях мотор-шоу будет представительным — в Швейцарию приедет большая часть производителей и покажет множество мировых премьер. Самые интересные из них — в подборке ниже.
- Все новости Женевского автосалона-2019 вы найдете в нашем спецпроекте.
Фото: фирмы-производители
Читать комментарии (2)