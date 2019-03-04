15 главных новинок Женевского автосалона

Впервые за долгие годы там будет экспонироваться российская компания, и это не АВТОВАЗ! Полагаем, стенд Aurus окажется одним из самых посещаемых — всем интересно посмотреть, что придумали русские.

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Автопроизводители продолжают игнорировать автосалоны — вот и Женева недосчиталась ряда традиционных участников. Компании не прочь сэкономить, демонстрируя свои новинки онлайн или на каких-то других площадках.

Тем не менее открывающееся на днях мотор-шоу будет представительным — в Швейцарию приедет большая часть производителей и покажет множество мировых премьер. Самые интересные из них — в подборке ниже.

15 главных новинок Женевского автосалона

Фото: фирмы-производители
15 главных новинок Женевского автосалона
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