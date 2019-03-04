15 главных новинок Женевского автосалона

Впервые за долгие годы там будет экспонироваться российская компания, и это не АВТОВАЗ! Полагаем, стенд Aurus окажется одним из самых посещаемых — всем интересно посмотреть, что придумали русские.

Материалы по теме Аурус Сенат — Роллс-Ройс по-русски Автопроизводители продолжают игнорировать автосалоны — вот и Женева недосчиталась ряда традиционных участников. Компании не прочь сэкономить, демонстрируя свои новинки онлайн или на каких-то других площадках. Тем не менее открывающееся на днях мотор-шоу будет представительным — в Швейцарию приедет большая часть производителей и покажет множество мировых премьер. Самые интересные из них — в подборке ниже. 15 главных новинок Женевского автосалона Все новости Женевского автосалона-2019 вы найдете в нашем спецпроекте. Фото: фирмы-производители