Человек, презирающий «уазики», не в состоянии понять того, кто купил такую машину. Разве что сочтет это проявлением некоего подобия ностальгии. Действительно, Патриот, в общем-то, — последняя истинно отечественная машина в понятном смысле слова. Но есть и другие нюансы.
Какие? К примеру, в наши дни именно уазовод за редким исключением никогда не откажется помочь водителю другого «уазика». Дальнобойщики и водители прочих грузовиков признают «патриотов» за своих и тоже постараются помочь. Дотащить, подлить, дернуть — без вопросов. С другими легковушками такое было в порядке вещей только в далекие советские времена. Сегодня на «уазиках» ездят настоящие мужики, привыкшие рассчитывать только на себя и готовые помочь собрату. Всё это стоит многого.
Между прочим, чтобы любить УАЗ, совсем не нужно быть малообеспеченным субъектом общества. Многие толстосумы с удовольствием гоняют по окрестностям того же Байкала именно на Патриотах, ощущая себя крутыми мужиками, укрощающими то ли мустангов, то ли рапторов Юрского периода.
Способ примирения применительно к УАЗу один — сделать его лучше. Как и с нашей жизнью, в общем-то. Можно бесконечно скулить, развалившись в кресле перед телеящиком, а можно начать ставить на Патриота нормальные сальники, амортизаторы и шланги, научившись закручивать гайки с требуемым моментом.
Чтобы претензий не было хотя бы к пуговицам, как у известного райкинского персонажа.
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