Необычный взгляд эксперта «За рулем» на УАЗ Патриот как на лакмусовую бумажку состояния российского общества.

Коренное отличие уазовского Патриота ото всех остальных автомобилей, продаваемых сегодня в России, состоит в том, что о нем никто не высказывается нейтрально . Либо — «зверь-машина», либо — «отстой, хлам». Полутонов «уазик» не удостаивается. Одни любят, другие ненавидят.

Человек, презирающий «уазики», не в состоянии понять того, кто купил такую машину. Разве что сочтет это проявлением некоего подобия ностальгии. Действительно, Патриот, в общем-то, — последняя истинно отечественная машина в понятном смысле слова. Но есть и другие нюансы.

Какие? К примеру, в наши дни именно уазовод за редким исключением никогда не откажется помочь водителю другого «уазика». Дальнобойщики и водители прочих грузовиков признают «патриотов» за своих и тоже постараются помочь. Дотащить, подлить, дернуть — без вопросов. С другими легковушками такое было в порядке вещей только в далекие советские времена. Сегодня на «уазиках» ездят настоящие мужики, привыкшие рассчитывать только на себя и готовые помочь собрату. Всё это стоит многого.

Между прочим, чтобы любить УАЗ, совсем не нужно быть малообеспеченным субъектом общества. Многие толстосумы с удовольствием гоняют по окрестностям того же Байкала именно на Патриотах, ощущая себя крутыми мужиками, укрощающими то ли мустангов, то ли рапторов Юрского периода.

Материалы по теме 14 детских болезней УАЗ Патриот

Недругов и недостатков у этой машины, конечно же, хватает. Недочеты хорошо известны: дескать, все гниет, все болтается и глючит, все помирает. И поэтому лично мне Патриот сильно напоминает эдакий слепок с нашего общества, расколотого на непримиримые фракции и классы, глухие к доводам другого. Там, где одни видят низкую цену, отличную проходимость и непритязательность во всем, другие тут же замечают сколы краски, течь сальников и шум в салоне. И то, и другое — наша реальность. Как и в жизни. Одни радуются медалям наших фигуристок и тому, что практически в каждой семье есть машины, смартфоны и прочие айфоны. Другие же видят только рост цен на АЗС и виллы продажных чиновников. И это тоже наша реальность.

Способ примирения применительно к УАЗу один — сделать его лучше. Как и с нашей жизнью, в общем-то. Можно бесконечно скулить, развалившись в кресле перед телеящиком, а можно начать ставить на Патриота нормальные сальники, амортизаторы и шланги, научившись закручивать гайки с требуемым моментом.

Чтобы претензий не было хотя бы к пуговицам, как у известного райкинского персонажа.