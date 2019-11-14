Гусеничный экскаватор Cat 330: работа на износ

Американская компания Caterpillar выпускает под маркой Cat спецтехнику, которая занимает верхний ценовой сегмент рынка — там «музыку заказывают» покупатели, которым принципиально важно, чтобы их машины могли работать, что называется, на износ, но при этом почти не изнашиваться. Для гусеничных экскаваторов, нередко работающих круглосуточно с двумя-тремя сменными операторами, выбор марки по принципу «дорого и сердито» вполне оправдан.

Материалы по теме «Кировец» К-7М: 4 главные составляющие правильного трактора

Наибольшим спросом пользуются экскаваторы эксплуатационной массой около 30 тонн, имеющие оптимальное сочетание цены, эффективности и экономичности — есть такие и в производственной программе компании Сaterpillar. Тридцатитонники обычно заняты на разработке котлованов при строительстве зданий, прокладке траншей для нефте- и газопроводов, выемке грунта при дорожном строительстве, в горнодобывающем секторе и на многих объектах иного профиля.

В 2018 году компания представила в России последнее поколение гусеничных экскаваторов среднего класса. В новую линейку входят и две тридцатитонные машины. Облегченная модификация Cat 330GC предназначена для работы с невысокой и средней интенсивностью. Основная модель Cat 330, о которой мы расскажем подробнее, рассчитана на жесткую эксплуатацию в условиях непрерывной работы 24/7.

Отсутствие дополнительных букв и цифр в обозначении модели как раз и указывает на экскаватор последнего поколения — напомним, его предшественником был тоже тридцатитонный Cat 330D 2. Что же изменилось в конструкции машины?

Двигатель

Изменился, прежде всего, двигатель, прибавивший 48 л.с. мощности. В основе это все та же 7,1-литровая рядная «шестерка» Cat 7.1 с цилиндрами размерностью 105х135 мм. На двигателях этого семейства по три клапана на каждый цилиндр: выпускной один, а впускных два, на стержни которых нажимает двуплечий мост под давлением носка коромысла.

Главное отличие нового двигателя от моторов прежнего поколения — в топливной аппаратуре. Теперь вместо механического впрыска применена система Common Rail, что позволило машине соответствовать экологическим нормам Tier 3 (на технике для российского рынка) и даже Tier 4 (на продаваемых в Европе и Америке экскаваторах). На Cat 330 мотор идет с настройкой мощности в 261 л.с. В системе охлаждения двигателя на экскаваторах новой линейки применены электровентиляторы, включаемые по команде контроллера, только когда это необходимо. Если надо очистить радиатор от пыли или налипших в сотах семян растений, машинист активирует режим продувки, в котором крыльчатки вращаются в обратную сторону, выгоняя воздух из моторного отсека наружу.

Кабина оператора

Второе важнейшее отличие от машин предыдущего поколения — совершенно новая кабина оператора. Ее можно заказать в стандартном варианте «Комфорт» и более дорогом «Делюкс», отличающемся пневматической подвеской (вместо базовой пружинной), а также подогревом и пневморегулировками сиденья.

«Триста тридцатый» оборудован электронными помощниками, снижающими зависимость скорости работы от квалификации оператора. Например, идеально ровно спланировать дно траншеи поможет система GradeAssist. Это очень важно, в частности, при прокладке канализации — уложенный трубопровод не будет иметь прогибов. Оператор экскаватора управляет лишь движением рукояти, а требуемый поворот ковша, снимающего слой грунта со дна траншеи, обеспечивает электроника.

Активировав систему контроля профиля поверхности 2D, оператор видит на дисплее заданные границы будущего котлована с нужными углами откосов, а также положение ковша. А значит, может разрабатывать грунт гораздо быстрей, не боясь снять лишнее. Если обновить систему до уровня 3D, экскаватор будет копать, ориентируясь по спутникам GPS или ГЛОНАСС.

Ходовая часть

Ходовая тележка машины собрана на Х-образной раме, гусеницы — с овальным обводом, приводимые двухскоростными аксиально-поршневыми гидромоторами через планетарные редукторы. Для работы на обычном грунте оптимальны гусеницы с башмаками шириной 600 мм. Но можно заказать и 800-миллиметровые, больше подходящие на заболоченной местности. Рабочие тормоза — с многодисковыми механизмами, встроенными в приводы хода.

Поворотная платформа вращается на роликовом подшипнике увеличенного, по сравнению с Cat 330D 2, размера. Привод механизма поворота — с помощью гидромотора и планетарного редуктора. Мощность привода также возросла, что способствует снижению времени рабочего цикла, особенно при отсыпке на большие расстояния. Экскаватор Cat 330, разумеется, полноповоротный, жидкость к гидромоторам привода гусеничных движителей проходит через центральный коллектор, не имеющий ограничителя по оборотам.

Проблем с проведением техобслуживания и ремонта у владельцев экскаваторов Cat обычно не бывает, даже в отдаленные регионы страны выезжают сервисные бригады из дилерских центров. Дорогостоящих внеплановых ремонтов техника, как правило, не требует, поскольку фирменная профилактика включает взятие проб масел и прочих жидкостей на анализ, после чего может быть назначен упреждающий ремонт — гораздо менее затратный, чем при эксплуатации «до упора». Плановое ТО периодичностью 500 моточасов большинство эксплуатационников проводят самостоятельно.

Технические подробности — по этой ссылке.





Фото: Caterpillar