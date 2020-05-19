Остановка тут запрещена, но инспектор машет жезлом. Проигнорировать?

Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Прочитал мнение одного юриста-автоэксперта, что если вас останавливают сотрудники полиции в месте, где остановка запрещена, можно не выполнять это заведомо незаконное требование. А как же тогда быть, чтобы не наказали за неподчинение? За это же могут дать 15 суток!

Евгений, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Обязанность останавливаться по требованию сотрудников полиции вытекает из требований ПДД (пункт 1.3). Поэтому остановиться вы обязаны. Неисполнение этой обязанности влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

Вместе с тем следует учесть, что Административным регламентом, утвержденным приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, сотрудникам Госавтоинспекции запрещено останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена Правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения.

Если перечисленные условия при остановке транспортного средства не соблюдаются, об этом следует информировать вышестоящее должностное лицо Госавтоинспекции для принятия мер реагирования.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС