Запрет на б/у запчасти: разобрали с адвокатом новый Техрегламент

В скором времени в России могут запретить ремонт автомобилей с использованием восстановленных запчастей. Мы выяснили, как такая инициатива отразится на расходах простых автомобилистов.

Что произошло?

Материалы по теме «Союз автосервисов» ругает новый Техрегламент

Евразийская экономическая комиссия (куда входят представители России, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. — Прим. ред.) утвердила поправки в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Техрегламент — главный документ, устанавливающий правила эксплуатации транспортных средств. Изменения в него вносились неоднократно, однако на этот раз члены комиссии действовали с размахом. Судите сами: пакет поправок имеет внушительный объем — 261 страницу.

Общественной критике, в частности, подверглось нововведение, запрещающее использовать для ремонта автомобилей восстановленные автомобильные запчасти. В действующей редакции Техрегламента требования к компонентам автомобиля сводятся к тому, что они не должны снижать уровень его безопасности. Кроме того, необходимо, чтобы детали соответствовали экологическим стандартам и сохраняли работоспособность в условиях окружающей среды. Но этого оказалось недостаточно. Авторы поправок предложили ввести запрет на повторную установку ранее использованных запчастей, объяснив его заботой о безопасности владельцев автомобилей.

Какие запчасти окажутся под запретом?

В черный список Евразийской экономической комиссии попали не все запчасти. Но те, что в нем оказались, зачастую отличаются высокой стоимостью. Их замена на новые влетит автомобилистам в копеечку:

Подушки безопасности (если подушка вмонтирована в рулевое колесо, то запрет распространяется и на него)

Автоматические или неавтоматические ремни безопасности

Сиденья , в которые встроены ремни безопасности или подушки безопасности

Системы рулевого управления , включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики

Глушители и системы выпуска

Тормозные системы, включая исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики

Полный перечень компонентов, который хотят запретить для повторного использования, опубликован здесь. Не исключено, что этот список будет дополняться.

Кто будет ловить за руку?

Внимание, вопрос: помогут ли такие меры сделать движения на дорогах безопаснее? Вряд ли. Вероятнее всего, произойдет другое — рынок б/у запчастей, представители которого и без того часто не платят налоги, окончательно уйдет «в тень». Запрещенные детали по-прежнему будут покупать (вернее, доставать) — ввиду их низкой стоимости и отсутствия хоть какой-то системы контроля в этой сфере. Предположим, вы поставили на машину восстановленную рулевую рейку у знакомых мастеров. Как это в принципе может вскрыться? Самим ремонтникам на эту тему распространяться ни к чему, вам — тем более. Даже если у инспектора ГИБДД возникнут сомнения в вашей добросовестности, определить нарушение «на глаз» не получится, у него нет на это полномочий.

Мнение эксперта

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

«Никакого эффективного механизма контроля данного запрета придумать в принципе невозможно — ведь, по сути, любая деталь, установленная на автомобиле даже с маленьким пробегом (несколько тысяч километров) уже является бывшей в употреблении. При наличии же у автомобиля приличного пробега (особенно с учетом езды по нашим не самым идеальным дорогам) тем более невозможно отличить его „родную“, но уже изношенную деталь, от той, которая могла сначала послужить другому автомобилю, а уже потом быть установленной на этот. Теоретически нарушение может вскрыться, например, после получения автомобиля из ремонта, либо регулярного технического обслуживания, однако для установления данного факта автомобиль необходимо сразу же после получения из автосервиса отправлять на эвакуаторе на соответствующую экспертизу».

Где-то мы уже это видели…

Материалы по теме Кто и как будет теперь проверять б/у запчасти — комментарий юриста

Очевидно, что вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. Непонятно даже, как именно планируется наказывать нарушителей запрета на использование б/у запчастей — для этого соответствующие нормы необходимо будет прописать в ПДД и КоАП РФ. Однако пока речи ни о том, ни о другом не идет. Возникает парадоксальная ситуация: предписание есть, а наказания нет. Впрочем, для России это не такая уж и редкость. За примером далеко ходить не нужно. В ноябре 2018 года в силу вступило изменение в Техрегламент, согласно которому в период с декабря по февраль запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) и N1 (ТС, предназначенные для перевозки грузов с технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонн), если они не укомплектованы зимними шинами. В действительности этот запрет так и остался на бумаге. Вероятнее всего, нынешнюю инициативу постигнет та же участь.

Мнение эксперта

«Пока никакие изменения в Правила дорожного движения, а также „Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации“ не планируются. Значит, этот вопрос останется также до конца неурегулированным — по аналогии с ограничениями на использование летней резины зимой. Техрегламент это запрещает, однако в „Основных положениях по допуску…“ упоминания о летней резине в зимний период нет, и к неисправностям, при наличии которых запрещается эксплуатация автомобиля, это не относится. Следовательно, ответственность по статье 12.5 КоАП РФ исключается»

Проекту быть?

До вступления в силу изменений в Техрегламент есть время — предполагается, что произойдет это не раньше 2022 года. Документ еще должен получить одобрение всех представителей Евразийского экономического союза (как мы помним, в него входит пять стран: Россия, Армения, Беларусь, Киргизия и Казахстан. — Прим. ред.). Скорее всего, его текст будет дорабатываться в соответствии с предложениями игроков автомобильной отрасли — в текущей редакции проект нежизнеспособен.

Мнение эксперта

Материалы по теме Эти б/у запчасти хотят запретить. Полный список

«По причине невозможности сколько-нибудь эффективного контроля за использованием этих деталей, а также с учетом большого разнообразия на рынке неоригинальных запасных частей (аналогов), которые зачастую после недолгого использования уже невозможно определить как установленные на конкретный автомобиль после их использования на другом транспортном средстве, подобные ограничения представляются абсолютно бесполезными и ненужными. А с учетом отсутствия прямой ответственности за установку бывшей в употреблении детали вероятность наказания за это нулевая».

Тем не менее, не нужно терять бдительности. «За рулем» внимательно следит за судьбой поправок в Техрегламент. Обещаем держать вас в курсе.

А что вы думаете по поводу предложения Евразийской экономической комиссии? Согласились бы вы пойти в обход запрета, зная, что наказания за это не последует? — Делитесь своим мнением в комментариях.