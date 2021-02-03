«Китайцы» за 500 000: неожиданный топ-3 вторички

Ржавеет быстро — это почти про каждого из них. Но мы нашли исключение.

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Некоторым из изученных нами экземпляров вот-вот стукнет десять лет. Будучи новыми, они могли быть признаны неплохими автомобилями за невысокую цены. Но на вторичке их цена упала вдвое — любой можно купить не дороже 500 тысяч рублей. Но вот стоит ли?

За последние 15 лет китайские компании выпустили на наш рынок три десятка моделей кроссоверов и внедорожников. Большинство — только с передним приводом, о них и пойдет речь. Главные их плюсы — невысокая цена, изобилие электроники, вполне работоспособные главные агрегаты. Минусы — посредственная сопротивляемость кузова коррозии, затрудненный поиск расходников и запчастей, плохая адаптация к России, сборочные огрехи, дешевые материалы интерьера, неоднозначная управляемость, нечеткие тормоза и различные мелкие поломки. Но не все они одинаковы.

Geely Emgrand X7

Мы внимательно изучили отзывы владельцев и нашли три варианта, которые выделяются на фоне остальных в положительную сторону. Первый из них — Geely Emgrand X7. Экземпляры 2013–2018 годов с пробегами 20–180 тыс. км стоят сейчас 400–850 тыс. рублей. Бензиновые моторы 1.8 (125 л.с.), 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.) заимствованы у Тойоты и доработаны по части масложора (правда, встречались случаи трещин в головке). Механическая коробка — Aisin, 6-ступенчатый автомат — австралийский DSI.

По отзывам, это «неприхотливая рабочая лошадка», за исключением слабых ступичных и опорных подшипников подвески. Иных массовых недугов не выявлено, по ходу эксплуатации лишь меняются расходники. При этом кузов тут типично китайский — ржавеет быстро, начиная с пятой двери. Но, по сумме отзывов, наши рекомендации в плане покупки — почему бы и нет?

Lifan X60

Второй вариант — Lifan X60. Кроссоверы 2013–2017 годов с пробегами 40–150 тыс. км продаются за 300–650 тыс. рублей. Мотор 1.8 (128 л.с.) — доработанная копия тойотовского. Гидроавтомата нет, только вариатор VT2 Punch Powertrain и оригинальная МКП. У нее, кстати, неудачно подобранные передаточные числа и быстрый износ подшипников, на ранних машинах трескается корпус. Умельцы наловчились заменять МКП аналогом от Emgrand X7.

А вот вариатор относят к числу надежных — при хорошем уходе живет свыше 200 тысяч км. Встречаются огрехи окраски и сборки, мотор с возрастом подъедает масло, стекла и двери часто перекашиваются, кузов ржавеет быстро. Но подвеска выносливая. Если руки растут из правильного места, можно рассматривать.

Сhangan CS35

И еще один китайский кросс — Сhangan CS35: машины 2014–2017 годов с пробегом 50–120 тыс. км предлагаются за 450–700 тыс. рублей. Мотор 1.6 BlueCore (113 л.с.) — алюминиевый, собственной разработки. Автомат — проверенный 4-ступенчатый Aisin, 5-ступенчатая механика оригинальной конструкции. Коррозионная стойкость — выше «средней по цеху», хотя днище защищено неидеально.

Встречались случаи некачественной покраски. Слабая шумка, жесткая подвеска, маленький багажник. Жалобы — на замок пятой двери, свист топливного насоса, блок управления стеклоподъемниками и биение руля. Но целом отзывы скорее позитивны, так что можно брать.

Какие еще китайские кроссоверы с пробегом по цене до полумиллиона имеет смысл рассматривать к покупке, а к каким лучше не приближаться на пушечный выстрел? Мы подробно изучили этот вопрос.

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А если предпочитаете не кроссоверы, а универсалы, имеет смысл изучить выбор за те же деньги.

Фото: из архива «За рулем»