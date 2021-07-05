Главное — не бояться. Нужно просто грамотно подойти к выбору кредитной организации и внимательно изучить договор.

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В первом квартале 2021 года в кредит было куплено 229,4 тысячи новых автомобилей. В кредит вообще купили 66% автомобилей. Немало. Инфляция в 4% заставляет все больше людей не копить, а оформлять кредит.

Рекомендации эксперта

управляющий партнер юридической компании «Невский»:

1. В первую очередь, нужно определиться с целью займа (в нашем случае это покупка автомобиля). Часто люди рассматривают потребительский кредит как основной вариант. Но целевые займы (автокредит) зачастую могут оказаться более выгодными.

У автокредита, как правило, ниже процентная ставка, особенно при оформлении каско. Кроме того, все спецпредложения или государственное субсидирование на покупку нового автомобиля действуют именно при условии оформления целевого кредита. Тем не менее, у потребительского займа тоже есть свои плюсы. В первую очередь, конечно, речь о свободе траты денег. Вы можете потратить сумму на покупку любого автомобиля, подержанного или нового, не согласовывая свой выбор с банком.

2. При выборе банка необходимо изучить условия кредитных договоров. В договоре особое внимание нужно обратить на процентную ставку, график погашения кредита, возможно ли повышение ставки.

Если в том, чтобы сравнить процентные ставки, нет ничего сложного, то на возможное ее повышение стоит обратить особое внимание. Конечно, банк не имеет права так делать без предупреждения. Но он может и «предупредить». В договоре. То есть прописать условия, при которых повышение возможно в одностороннем порядке.

График погашения нужно изучить, чтобы не было сюрпризов в части ежемесячных платежей.

Платеж бывает дифференцированный и аннуитетный. В первом случае заемщик каждый месяц гасит одинаковую долю долга плюс процент на остаток задолженности. В результате платеж постепенно уменьшается. Во втором варианте, напротив, сумма платежа всегда одинаковая, а структура разная: так как вначале остаток задолженности самый большой, основную часть платежа составляют проценты. Постепенно их доля уменьшается.

3. Обратите внимание на условия о поручительстве и залоге, а также на условия о порядке расторжения кредитного договора.

В автокредите залогом выступает, конечно, приобретаемый новый автомобиль. Вплоть до выплаты всей суммы машина находится в собственности банка. А вот потребительские кредиты могут быть и без залога. С соответствующей (более высокой) процентной ставкой.

В случае с крупными займами, такими как кредит на автомобиль, банк часто требует наличие поручителя (человека, на которого ложится кредит в случае невыполнения заемщиком своих обязательств). Забыть об этом банк не даст, ведь нужны будут данные поручителя, а вот сравнить конкретные условия у разных банков заемщику точно стоит.

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4. Нельзя забывать о дополнительных услугах (например, за обслуживание по кредиту), а также о том, какие предусмотрены санкции по договору (например, за просрочку платежей).

Согласно Гражданскому кодексу, при просрочке платежа заемщик выплачивает проценты, которые начисляются на сумму задолженности. Обычно процент равен ключевой ставке Банка России (с середины июня она составляет 5,5%), но в договоре может быть и другой размер. Также выплачивается неустойка, которая может быть фиксированной суммой (штраф) или процентом от суммы просрочки (пени). Согласно ФЗ «О потребительском кредите», размер неустойки не может быть больше 20% годовых от суммы задолженности. Также нельзя забывать, что просрочка отражается на кредитной истории, и новый заем взять будет сложнее.

5. Стоит также уточнить, какие документы требует банк для оформления кредита, в какие сроки рассматривает заявку.

Иногда банк требует максимально сжатый комплект документов, да еще и рассматривает заявку в короткие сроки, при этом компенсируя удобство несколько увеличенной процентной ставкой. Кому-то подойдёт именно это, а кто-то лучше предоставит больше документов и подождет подольше, зато сэкономит.

6. Осторожно относитесь к «уникальным» предложениям, которые рассылаются разными способами, от SMS до Push—уведомлений из приложений банков.

Как правило, такие предложения справедливы только при соблюдении определенных условий, а при подаче заявки меняются и процентная ставка, и допустимая сумма, и срок. Обычно не в пользу заемщика.

7. Нелишне будет изучить информацию о банке на его сайте и сравнить с требованиями Центробанка. Впрочем, можно просто не рассматривать банки, которые не входят в рейтинг самых крупных и надежных.

Такой рейтинг публикуется самим Центробанком и называется «Перечень системно значимых кредитных организаций». Свою версию списка публикует и Forbes, основываясь на данных международных рейтинговых агентств.

8. Не нужно забывать о дополнительных условиях, которые прописывают очень мелким шрифтом.

Про это уже практически перестали говорить, но банки до сих пор выносят в такие сноски важные данные, говорящие об увеличении процентной ставки по кредиту, о начислении пеней, штрафов и о других условиях, которые могут оказаться очень неприятным сюрпризом. Если мелким шрифтом написано что-то не очень для вас понятное, стоит дополнительно проконсультироваться с юристом, а не подписывать договор сразу.

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Чтобы не встретиться с неожиданностями, к кредиту всего лишь нужно отнестись серьезно. Внимательно изучить договор, сравнить условия разных банков, избегать сомнительных кредитных организаций. Ну а если возникают сомнения, всегда можно обратиться к юристу за помощью. Тогда все наверняка пройдет гладко.

Фото: «За рулем» и Depositphotos