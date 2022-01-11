Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Очень подробный тест универсалов Лада Веста SW Cross, Kia Ceed SW и Volvo V60 Cross Country читайте тут.
Нам не положено
За последние семь лет с нашего рынка ушло больше 140 моделей. Универсалы — яркий пример обнищания выбора. Например, у нынешнего Логана есть симпатичная версия MCV, которая в Европе продается под брендом Dacia. Бюджетный универсал, который предлагается и в кросс-версии. Попади он на наш рынок, составил бы прямую конкуренцию Весте SW.
Со сменой поколения Skoda Octavia в России лишилась универсала. Прошлые Октавии Combi ввозились к нам из Чехии, что поднимало цену. Скорее всего, это и стало главной причиной, ведь лифтбеки нижегородской сборки стоят дорого. Но почему прежде всё это не было помехой и Octavia Combi всегда была популярной?
Нет у нас и двух универсалов от Фольксвагена. В случае с Пассатом мы имеем хотя бы кросс-версию Alltrack за безумные 3,7 млн рублей. Обычный Passat Variant после обновления покинул Россию. А вот Golf всегда был представлен исключительно хэтчбеком. Хотя ввези к нам Golf Variant, кто знает, - в эпоху дефицита покупали бы и его. Особенно если бы производитель не пытался впихнуть в него все опции. Возможно, спросом бы пользовался и универсал Mazda 6 — один из самых красивых в этом классе.
Из ряда вон
- За полувековую историю тольяттинских универсалов одним из самых интересных можно считать ВАЗ‑2801. Это грузопассажирская «двойка» на электротяге! Первый опытный образец был создан в 1976 году. С 1980 по 1981 год было собрано 47 экземпляров, которые работали на предприятиях Тольятти, Москвы, Киева и Крыма. Мощность двигателя — 25 кВт, максимальная скорость — 87 км/ч, запас хода составлял 110 км.
- Volvo строит универсалы еще дольше, и одним из самых запоминающихся стал Volvo 850 BTCC 1994 года. Да, это гоночный «сарай» для британского туринга! Машину весом 850 кг оснастили пятицилиндровым двухлитровым двигателем мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой. Пилоты Ян Ламмерс и Рикард Райдл больших успехов в тот год не достигли, но в очки заезжали регулярно.
- История вагонов Kia не столь богата, но мы запомнили заряженный Kia Proceed с кузовом «шутинг-брейк». До недавнего времени он продавался и в России, но с обновлением Сида его убрали из нашей линейки. У Просида два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (140 и 200 л.с. соответственно).
Доплата за класс
Формально у кроссоверов тоже кузов типа «универсал». Но часто по вместимости и практичности они ближе к хэтчбекам: багажник короче и мельче. Сравним цены на универсалы и схоже оснащенные кроссоверы.
Тестовая Лада Веста SW Cross обойдется в 1,25 млн рублей (минимальная цена за универсал — 930 тысяч, за SW Cross — 1,04 млн). Из кроссоверов по габаритам и вместимости ближе всего Hyundai Creta: с двигателем 1.6 (123 л.с.), автоматом и передним приводом она будет на 300 тысяч дороже (1,55 млн). И это без учета накруток дилеров, которые на Крету очень высоки.
Можно еще вспомнить переднеприводный Haval Jolion, который даже в базе стоит 1,4 миллиона.
С универсалом Kia Ceed SW из переднеприводных кроссоверов сравнимы Mazda CX‑5 и Toyota RAV4. «Рафик» с передним приводом, вариатором и двухлитровым мотором стоит 2,4 миллиона рублей. Если говорить о геометрической проходимости (главный козырь паркетника), то у Тойоты с 17‑сантиметровым клиренсом (по нашим замерам) особого преимущества нет. Переднеприводная Mazda CX‑5 будет чуть дешевле «Рафика», но всё равно дорого — 2,23 млн рублей.
Для Volvo V60 Cross Country ближайший из кроссоверов — родственник Volvo XC60, который при прочих равных на 700 тысяч дороже. На BMW X3 цены только начинаются с 4,5 млн рублей — он выходит примерно на миллион дороже.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Kia Ceed SW
|
Лада Веста SW Cross
|
Volvo V60 Cross Country
|
Снаряженная / полная масса
|
1407 / 1850 кг
|
1350 / 1730 кг
|
1705 / 2290 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,8 с
|
12,2 с
|
6,8 с
|
Максимальная скорость
|
192 км/ч
|
170 км/ч
|
230 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 50 л
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
АИ-95 / 60 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,8 / 5,8 / 7,3 л /100 км
|
9,6 / 6,1 / 7,4 л / 100 км
|
8,6 / 5,7 / 6,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1591 см³
|
1598 см³
|
1999 см³
|
Мощность
|
94 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин
|
83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин
|
184 кВт/250 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
155 Н·м при 4850 об/мин
|
152 Н·м при 4000 об/мин
|
350 Н·м при 4800 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
полный
|
Коробка передач
|
А6
|
CVT
|
А8
|
Передаточные числа:
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00/
|
3,87–0,53 / 3,65
|
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01
|
Главная передача
|
3,27
|
3,90
|
3,20
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди/сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / многорычажная рессорная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди/сзади
|
дисковые, вентилируемые/дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
205/55 R16
|
205/50 R17
|
245/40 R20
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Kia Ceed SW
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
200
|
Лада Веста SW Cross
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
300
|
Volvo V60 Cross Country
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
38
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
Kia Ceed SW
|
Лада Веста SW Cross
|
Volvo V60 Cross Country
|
Капот
|
110
|
142
|
—
|
Крыло переднее
|
118
|
145
|
135
|
Крыло заднее
|
129
|
145
|
148
|
Дверь передняя
|
114
|
128
|
142
|
Дверь задняя
|
116
|
125
|
128
|
Крыша
|
102
|
122
|
120
|
Дверь багажника
|
99
|
126
|
122
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Kia Ceed SW
|
Лада Веста SW Cross
|
Volvo V60 Cross Country
|
Рабочее место водителя
|
Лучшее сиденье — у Volvo. Весте не хватает длины подушки, а Сиду — регулировки поясничного подпора. К органам управления V60 и Kia претензий нет. У Весты очень мелкий дисплей трипкомпьютера и странный алгоритм его сброса. В Ладе самый лучший естественный обзор, а Ceed компенсирует меньшие зеркала хорошим разрешением камеры. У Volvo худшая геометрическая обзорность, а камеры быстро пачкаются.
|
Сиденье
|
8
|
8
|
9
|
Органы управления
|
9
|
7
|
9
|
Обзор
|
9
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть салона у Сида и V60 организована превосходно — места много, и много отделений для мелочей. Ладе не хватает объема бокса и площадки под смартфон, да и в целом она не столь продумана. А вот по запасу пространства на втором ряду не уступает крупному Сиду. Самый удобный второй ряд — у Volvo. Багажники Весты и Volvo близки по объему, несмотря на разницу в габаритах. Грузовой отсек Сида вмещает больше во всех вариантах.
|
Передняя часть
|
9
|
7
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Управляемость Kia и Лады близка. Первому не хватает собранности задней подвески, а Ладе — чистоты реакций. К поведению Volvo претензий нет. Он же лидер в динамике — запас мощности под педалью есть на всех скоростях. Динамика Лады и Kia на одном, среднем уровне. Тормозам Лады немного не хватает эффективности, а Сиду — информативности привода. К тормозной системе шведа вопросов не возникло.
|
Динамика
|
7
|
7
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Самая мягкая — Лада Веста. Kia Ceed хорош на мелких и средних неровностях, но пасует на крупных. Volvo — самый жесткий. В Сиде весь ассортимент обогревов, дистанционный запуск и двухзонный климат-контроль. В Ладе греется всё, но климат-контроль только однозонный. У Volvo есть свой «климат» и дефлекторы для второго ряда. Лучшая «шумка» — у V60, а сильнее всех давит на уши Kia Ceed.
|
Шум
|
7
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
7
|
Климат
|
9
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Самая широкая дилерская сеть — у Лады. А меньше всего официальных сервисов у Volvo. Клиренс Сида — наименьший в тесте, и нет металлической защиты — только пластиковый пыльник. Под защитами Лады и Volvo — больше 20 сантиметров просвета. У Лады полноценное запасное колесо, а в Сиде и V60 только узкие докатки.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
9
|
Сервис
|
9
|
9
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
9
|
8
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,13
|
8,47
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Благодарим администрацию ТЦ «5 планет» за помощь в проведении съемки.