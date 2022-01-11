Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали универсалы, загрузили по полной и подготовили подробный технический справочник.





Очен ь подробный тест универсалов Лада Веста SW Cross, Kia Ceed SW и Volvo V60 Cross Country читайте тут

Нам не положено

За последние семь лет с нашего рынка ушло больше 140 моделей. Универсалы — яркий пример обнищания выбора. Например, у нынешнего Логана есть симпатичная версия MCV, которая в Европе продается под брендом Dacia. Бюджетный универсал, который предлагается и в кросс-версии. Попади он на наш рынок, составил бы прямую конкуренцию Весте SW.

Со сменой поколения Skoda Octavia в России лишилась универсала. Прошлые Октавии Combi ввозились к нам из Чехии, что поднимало цену. Скорее всего, это и стало главной причиной, ведь лифтбеки нижегородской сборки стоят дорого. Но почему прежде всё это не было помехой и Octavia Combi всегда была популярной?

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Нет у нас и двух универсалов от Фольксвагена. В случае с Пассатом мы имеем хотя бы кросс-версию Alltrack за безумные 3,7 млн рублей. Обычный Passat Variant после обновления покинул Россию. А вот Golf всегда был представлен исключительно хэтчбеком. Хотя ввези к нам Golf Variant, кто знает, - в эпоху дефицита покупали бы и его. Особенно если бы производитель не пытался впихнуть в него все опции. Возможно, спросом бы пользовался и универсал Mazda 6 — один из самых красивых в этом классе.

Из ряда вон

За полувековую историю тольяттинских универсалов одним из самых интересных можно считать ВАЗ‑2801. Это грузопассажирская «двойка» на электротяге! Первый опытный образец был создан в 1976 году. С 1980 по 1981 год было собрано 47 экземпляров, которые работали на предприятиях Тольятти, Москвы, Киева и Крыма. Мощность двигателя — 25 кВт, максимальная скорость — 87 км/ч, запас хода составлял 110 км.

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Volvo строит универсалы еще дольше, и одним из самых запоминающихся стал Volvo 850 BTCC 1994 года. Да, это гоночный «сарай» для британского туринга! Машину весом 850 кг оснастили пятицилиндровым двухлитровым двигателем мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой. Пилоты Ян Ламмерс и Рикард Райдл больших успехов в тот год не достигли, но в очки заезжали регулярно.

1994 года. Да, это гоночный «сарай» для британского туринга! Машину весом 850 кг оснастили пятицилиндровым двухлитровым двигателем мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой. Пилоты Ян Ламмерс и Рикард Райдл больших успехов в тот год не достигли, но в очки заезжали регулярно. История вагонов Kia не столь богата, но мы запомнили заряженный Kia Proceed с кузовом «шутинг-брейк». До недавнего времени он продавался и в России, но с обновлением Сида его убрали из нашей линейки. У Просида два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (140 и 200 л.с. соответс­твенно).

Доплата за класс

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Формально у кроссоверов тоже кузов типа «универсал». Но часто по вместимости и практичности они ближе к хэтчбекам: багажник короче и мельче. Сравним цены на универсалы и схоже оснащенные кроссоверы.

Тестовая Лада Веста SW Cross обойдется в 1,25 млн рублей (минимальная цена за универсал — 930 тысяч, за SW Cross — 1,04 млн). Из кроссоверов по габаритам и вместимости ближе всего Hyundai Creta: с двигателем 1.6 (123 л.с.), автоматом и передним приводом она будет на 300 тысяч дороже (1,55 млн). И это без учета накруток дилеров, которые на Крету очень высоки.

Можно еще вспомнить переднеприводный Haval Jolion, который даже в базе стоит 1,4 миллиона.

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С универсалом Kia Ceed SW из переднеприводных кроссоверов сравнимы Mazda CX‑5 и Toyota RAV4. «Рафик» с передним приводом, вариатором и двухлитровым мотором стоит 2,4 миллиона рублей. Если говорить о геометрической проходимости (главный козырь паркетника), то у Тойоты с 17‑сантиметровым клиренсом (по нашим замерам) особого преимущества нет. Переднеприводная Mazda CX‑5 будет чуть дешевле «Рафика», но всё равно дорого — 2,23 млн рублей.

Для Volvo V60 Cross Country ближайший из кроссоверов — родственник Volvo XC60, который при прочих равных на 700 тысяч дороже. На BMW X3 цены только начинаются с 4,5 млн рублей — он выходит примерно на миллион дороже.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Kia Ceed SW Лада Веста SW Cross Volvo V60 Cross Country Снаряженная / полная масса 1407 / 1850 кг 1350 / 1730 кг 1705 / 2290 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,8 с 12,2 с 6,8 с Максимальная скорость 192 км/ч 170 км/ч 230 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,8 / 5,8 / 7,3 л /100 км 9,6 / 6,1 / 7,4 л / 100 км 8,6 / 5,7 / 6,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1591 см³ 1598 см³ 1999 см³ Мощность 94 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин 83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин 184 кВт/250 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 155 Н·м при 4850 об/мин 152 Н·м при 4000 об/мин 350 Н·м при 4800 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний полный Коробка передач А6 CVT А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00/

0,77 / — / — / 3,44 3,87–0,53 / 3,65 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01 Главная передача 3,27 3,90 3,20 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди/сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная рессорная Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилируемые/дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые Шины 205/55 R16 205/50 R17 245/40 R20

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Kia Ceed SW 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 200 Лада Веста SW Cross 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 300 Volvo V60 Cross Country 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 38

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Kia Ceed SW Лада Веста SW Cross Volvo V60 Cross Country Капот 110 142 — Крыло переднее 118 145 135 Крыло заднее 129 145 148 Дверь передняя 114 128 142 Дверь задняя 116 125 128 Крыша 102 122 120 Дверь багажника 99 126 122

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia Ceed SW Лада Веста SW Cross Volvo V60 Cross Country Рабочее место водителя Лучшее сиденье — у Volvo. Весте не хватает длины подушки, а Сиду — регулировки поясничного подпора. К органам управления V60 и Kia претензий нет. У Весты очень мелкий дисплей трипкомпьютера и странный алгоритм его сброса. В Ладе самый лучший естественный обзор, а Ceed компенсирует меньшие зеркала хорошим разрешением камеры. У Volvo худшая геометрическая обзорность, а камеры быстро пачкаются. Сиденье 8 8 9 Органы управления 9 7 9 Обзор 9 9 8 Салон Передняя часть салона у Сида и V60 организована превосходно — места много, и много отделений для мелочей. Ладе не хватает объема бокса и площадки под смартфон, да и в целом она не столь продумана. А вот по запасу пространства на втором ряду не уступает крупному Сиду. Самый удобный второй ряд — у Volvo. Багажники Весты и Volvo близки по объему, несмотря на разницу в габаритах. Грузовой отсек Сида вмещает больше во всех вариантах. Передняя часть 9 7 9 Задняя часть 8 8 8 Багажник 9 8 8 Ходовые качества Управляемость Kia и Лады близка. Первому не хватает собранности задней подвески, а Ладе — чистоты реакций. К поведению Volvo претензий нет. Он же лидер в динамике — запас мощности под педалью есть на всех скоростях. Динамика Лады и Kia на одном, среднем уровне. Тормозам Лады немного не хватает эффективности, а Сиду — информативности привода. К тормозной системе шведа вопросов не возникло. Динамика 7 7 9 Тормоза 8 8 9 Управляемость 8 8 9 Комфорт Самая мягкая — Лада Веста. Kia Ceed хорош на мелких и средних неровностях, но пасует на крупных. Volvo — самый жесткий. В Сиде весь ассортимент обогревов, дистанционный запуск и двухзонный климат-контроль. В Ладе греется всё, но климат-контроль только однозонный. У Volvo есть свой «климат» и дефлекторы для второго ряда. Лучшая «шумка» — у V60, а сильнее всех давит на уши Kia Ceed. Шум 7 8 9 Плавность хода 8 9 7 Климат 9 8 9 Приспособленность к России Самая широкая дилерская сеть — у Лады. А меньше всего официальных сервисов у Volvo. Клиренс Сида — наименьший в тесте, и нет металлической защиты — только пластиковый пыльник. Под защитами Лады и Volvo — больше 20 сантиметров просвета. У Лады полноценное запасное колесо, а в Сиде и V60 только узкие докатки. Геометрическая проходимость 8 9 9 Сервис 9 9 7 Эксплуатация 8 9 8 Общая оценка 8,27 8,13 8,47

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Благодарим администрацию ТЦ «5 планет» за помощь в проведении съемки.