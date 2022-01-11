Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — журнал За рулем

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Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали универсалы, загрузили по полной и подготовили подробный технический справочник.


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Очень подробный тест универсалов Лада Веста SW Cross, Kia Ceed SW и Volvo V60 Cross Country читайте тут.

Нам не положено

За последние семь лет с нашего рынка ушло больше 140 моделей. Универсалы — яркий пример обнищания выбора. Например, у нынешнего Логана есть симпатичная версия MCV, которая в Европе продается под брендом Dacia. Бюджетный универсал, который предлагается и в кросс-версии. Попади он на наш рынок, составил бы прямую конкуренцию Весте SW.

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Со сменой поколения Skoda Octavia в России лишилась универсала. Прошлые Октавии Combi ввозились к нам из Чехии, что поднимало цену. Скорее всего, это и стало главной причиной, ведь лифтбеки нижегородской сборки стоят дорого. Но почему прежде всё это не было помехой и Octavia Combi всегда была популярной?

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

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Нет у нас и двух универсалов от Фольксвагена. В случае с Пассатом мы имеем хотя бы кросс-версию Alltrack за безумные 3,7 млн рублей. Обычный Passat Variant после обновления покинул Россию. А вот Golf всегда был представлен исключительно хэтчбеком. Хотя ввези к нам Golf Variant, кто знает, - в эпоху дефицита покупали бы и его. Особенно если бы производитель не пытался впихнуть в него все опции. Возможно, спросом бы пользовался и универсал Mazda 6 — один из самых красивых в этом классе.

Из ряда вон

  • За полувековую историю тольяттинских универсалов одним из самых интересных можно считать ВАЗ‑2801. Это грузопассажирская «двойка» на электротяге! Первый опытный образец был создан в 1976 году. С 1980 по 1981 год было собрано 47 экземпляров, которые работали на предприятиях Тольятти, Москвы, Киева и Крыма. Мощность двигателя — 25 кВт, максимальная скорость — 87 км/ч, запас хода составлял 110 км.

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

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  • Volvo строит универсалы еще дольше, и одним из самых запоминающихся стал Volvo 850 BTCC 1994 года. Да, это гоночный «сарай» для британского туринга! Машину весом 850 кг оснастили пятицилиндровым двухлитровым двигателем мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой. Пилоты Ян Ламмерс и Рикард Райдл больших успехов в тот год не достигли, но в очки заезжали регулярно.
  • История вагонов Kia не столь богата, но мы запомнили заряженный Kia Proceed с кузовом «шутинг-брейк». До недавнего времени он продавался и в России, но с обновлением Сида его убрали из нашей линейки. У Просида два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (140 и 200 л.с. соответс­твенно).

Доплата за класс

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Формально у кроссоверов тоже кузов типа «универсал». Но часто по вместимости и практичности они ближе к хэтчбекам: багажник короче и мельче. Сравним цены на универсалы и схоже оснащенные кроссоверы.

Тестовая Лада Веста SW Cross обойдется в 1,25 млн рублей (минимальная цена за универсал — 930 тысяч, за SW Cross — 1,04 млн). Из кроссоверов по габаритам и вместимости ближе всего Hyundai Creta: с двигателем 1.6 (123 л.с.), автоматом и передним приводом она будет на 300 тысяч дороже (1,55 млн). И это без учета накруток дилеров, которые на Крету очень высоки.

Можно еще вспомнить переднеприводный Haval Jolion, который даже в базе стоит 1,4 миллиона.

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

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С универсалом Kia Ceed SW из переднеприводных кроссоверов сравнимы Mazda CX‑5 и Toyota RAV4. «Рафик» с передним приводом, вариатором и двухлитровым мотором стоит 2,4 миллиона рублей. Если говорить о геометрической проходимости (главный козырь паркетника), то у Тойоты с 17‑сантиметровым клиренсом (по нашим замерам) особого преимущества нет. Переднеприводная Mazda CX‑5 будет чуть дешевле «Рафика», но всё равно дорого — 2,23 млн рублей.

Для Volvo V60 Cross Country ближайший из кроссоверов — родственник Volvo XC60, который при прочих равных на 700 тысяч дороже. На BMW X3 цены только начинаются с 4,5 млн рублей — он выходит примерно на миллион дороже.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Kia Ceed SW

Лада Веста SW Cross

Volvo V60 Cross Country

Снаряженная / полная масса

1407 / 1850 кг

1350 / 1730 кг

1705 / 2290 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,8 с

12,2 с

6,8 с

Максимальная скорость

192 км/ч

170 км/ч

230 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 50 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-95 / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,8 / 5,8 / 7,3 л /100 км

9,6 / 6,1 / 7,4 л  / 100 км

8,6 / 5,7 / 6,8 л  / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1591 см³

1598 см³

1999 см³

Мощность

94 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин

83 кВт/113 л.с. при 5500 об/мин

184 кВт/250 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

155 Н·м при 4850 об/мин

152 Н·м при 4000 об/мин

350 Н·м при 4800 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

полный

Коробка передач

А6

CVT

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00/
0,77 / — / — / 3,44

3,87–0,53 / 3,65

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01

Главная передача

3,27

3,90

3,20

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / многорычажная рессорная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди/сзади

дисковые, вентилируемые/дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые

Шины

205/55 R16

205/50 R17

245/40 R20

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Kia Ceed SW

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

200

Лада Веста SW Cross

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

300

Volvo V60 Cross Country

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

38

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Kia Ceed SW

Лада Веста SW Cross

Volvo V60 Cross Country

Капот

110

142

Крыло переднее

118

145

135

Крыло заднее

129

145

148

Дверь передняя

114

128

142

Дверь задняя

116

125

128

Крыша

102

122

120

Дверь багажника

99

126

122

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Kia Ceed SW

Лада Веста SW Cross

Volvo V60 Cross Country

Рабочее место водителя

Лучшее сиденье — у Volvo. Весте не хватает длины подушки, а Сиду — регулировки поясничного подпора. К органам управления V60 и Kia претензий нет. У Весты очень мелкий дисплей трипкомпьютера и странный алгоритм его сброса. В Ладе самый лучший естественный обзор, а Ceed компенсирует меньшие зеркала хорошим разрешением камеры. У Volvo худшая геометрическая обзорность, а камеры быстро пачкаются.

Сиденье

8

8

9

Органы управления

9

7

9

Обзор

9

9

8

Салон

Передняя часть салона у Сида и V60 организована превосходно — места много, и много отделений для мелочей. Ладе не хватает объема бокса и площадки под смартфон, да и в целом она не столь продумана. А вот по запасу пространства на втором ряду не уступает крупному Сиду. Самый удобный второй ряд — у Volvo. Багажники Весты и Volvo близки по объему, несмотря на разницу в габаритах. Грузовой отсек Сида вмещает больше во всех вариантах.

Передняя часть

9

7

9

Задняя часть

8

8

8

Багажник

9

8

8

Ходовые качества

Управляемость Kia и Лады близка. Первому не хватает собранности задней подвески, а Ладе — чистоты реакций. К поведению Volvo претензий нет. Он же лидер в динамике — запас мощности под педалью есть на всех скоростях. Динамика Лады и Kia на одном, среднем уровне. Тормозам Лады немного не хватает эффективности, а Сиду — информативности привода. К тормозной системе шведа вопросов не возникло.

Динамика

7

7

9

Тормоза

8

8

9

Управляемость

8

8

9

Комфорт

Самая мягкая — Лада Веста. Kia Ceed хорош на мелких и средних неровностях, но пасует на крупных. Volvo — самый жесткий. В Сиде весь ассортимент обогревов, дистанционный запуск и двухзонный климат-контроль. В Ладе греется всё, но климат-контроль только однозонный. У Volvo есть свой «климат» и дефлекторы для второго ряда. Лучшая «шумка» — у V60, а сильнее всех давит на уши Kia Ceed.

Шум

7

8

9

Плавность хода

8

9

7

Климат

9

8

9

Приспособленность к России

Самая широкая дилерская сеть — у Лады. А меньше всего официальных сервисов у Volvo. Клиренс Сида — наименьший в тесте, и нет металлической защиты — только пластиковый пыльник. Под защитами Лады и Volvo — больше 20 сантиметров просвета. У Лады полноценное запасное колесо, а в Сиде и V60 только узкие докатки.

Геометрическая проходимость

8

9

9

Сервис

9

9

7

Эксплуатация

8

9

8

Общая оценка

8,27

8,13

8,47

Благодарим администрацию ТЦ «5 планет» за помощь в проведении съемки.

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали универсалы, загрузили по полной и подготовили подробный технический справочник.

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306082Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306081Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306087Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306086Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306085Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306091Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306090Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306089Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306088Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306093Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306092Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах
Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали универсалы, загрузили по полной и подготовили подробный технический справочник.

Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306081Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306088Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306089Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306082Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306087Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306092Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306091Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306085Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306086Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306090Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах — фото 1306093Веста SW Cross, Kia Ceed SW, Volvo V60 Cross Country: тест в цифрах
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