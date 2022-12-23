Так быть не должно в принципе — бензобаки современных автомобилей оборудованы системой вентиляции, которая помимо прочего препятствует взрыву паров топлива.

В бензобаке бензин, как любая летучая жидкость, испаряется. Особенно интенсивно — в жаркую погоду, а также при движении, когда топливо плещется. При испарении бензина в верхней части бака образуются пары топлива, которые при повышении давления могут раздуть бак, а потому должны быть куда-то выпущены. Но этого допускать нельзя: против выступают как экология, так и требования к пожаробезопасности автомобиля. Да и дорогостоящий бензин при этом теряется.

Раньше на все эти проблемы смотрели проще: бензиновые пары отправляли в атмосферу. На Москвичах применяли негерметичную пробку, выдыхавшую их под площадку крепления номерного знака. На Жигулях дугообразная трубка соединяла бак с атмосферой. Естественно, ощущался запах бензина.

С введением эконорм Евро‑2 (или второго экокласса применительно к России) появились системы, предотвращающие выход паров топлива в окружающую среду. Сегодня практически на всех автомобилях используется одинаковая система вентиляции бака, различающаяся только расположением отдельных элементов.

Как это работает?

Главный элемент системы вентиляции — адсорбер. Это пластмассовый бачок, заполненный мелкими гранулами активированного угля. Пары бензина из бака по трубке попадают в него, где конденсируются на поверхности и в объеме угольных частиц. Это и приводит к очистке воздуха от паров топлива.

Адсорбер может работать в нескольких режимах.

Первый — когда автомобиль припаркован и двигатель не работает. Если машина и бак нагрелись на солнце, то давление в баке повышается. Пары топлива с воздухом выдавливаются из бака и проходят через адсорбер. Там частицы угля насыщаются бензином, а воздух очищается и, приоткрывая избыточным давлением клапан вентиляции бака, выходит в атмосферу. Бак вентилируется, а пары топлива не попадают в атмосферу и не загрязняют ее.

— когда автомобиль припаркован и двигатель не работает. Если машина и бак нагрелись на солнце, то давление в баке повышается. Пары топлива с воздухом выдавливаются из бака и проходят через адсорбер. Там частицы угля насыщаются бензином, а воздух очищается и, приоткрывая избыточным давлением клапан вентиляции бака, выходит в атмосферу. Бак вентилируется, а пары топлива не попадают в атмосферу и не загрязняют ее. Второй режим — при работающем двигателе. Емкость адсорбера по осаждению паров топлива не бесконечна: необходима периодическая регенерация, чтобы очистить его от избытка топлива, позволяя и дальше выполнять свою ­функцию.

1 — бензобак; 2 — адсорбер.

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Используется разряжение во впускном трубопроводе двигателя. Электронный блок управления(ЭБУ) закрывает клапан вентиляции бака, соединяющий адсорбер с атмосферой, и открывает клапан продувки адсорбера.

Продувка обычно начинается не сразу после пуска двигателя, а когда двигатель прогреется. Клапан продувки открывается не полностью: он дозирует расход паров топлива. Это достигается подачей на клапан напряжения с широтно-импульсной модуляцией, через ШИМ-регулятор, - так ЭБУ может изменять интенсивность продувки. А может и отказаться от нее вообще, если решит, что продувка уже состоялась. Ведь системе известно, сколько топлива прошло через форсунки, и какой «довесок» дала система вентиляции бака. О составе смеси ей сообщают датчики кислорода.

Работа системы находится под строгим контролем ЭБУ. Для этого на большинстве современных (Евро‑5 и Евро‑6) автомобилей используют датчик абсолютного давления. Он сразу видит любую негерметичность системы, начиная от прохудившейся трубки, треснувшего корпуса адсорбера, изношенного клапана вентиляции бака и вплоть до незавернутой пробки топливного бака.

Адсорбер — вид изнутри.

Как диагностируется?

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Ввиду важности системы для экологии ЭБУ отслеживает исправность клапанов по сопротивлению их обмоток.

Датчик давления контролирует герметичность, а обратная связь по лямбда-зондам показывает, поступают ли пары топлива из адсорбера. Все эти неисправности приводят к зажиганию индикатора Check engine.

Считать код ошибки часто можно даже с помощью простейшего сканера вроде ELM327.

Схема работы системы вентиляции топливного бака: 1 — бензобак; 2 — адсорбер; 3 — клапан, соединяющий адсорбер с атмосферой; 4 — датчик давления паров 5 — клапан, соединяющий адсорбер с впускным трубопроводом; 6 — ЭБУ; 7 — топливная рампа; 8 — форсунки; 9 — впускной трубопровод; 10 — бензонасос

Состояние адсорбера и двигатель

Адсорбер обязан сохранять работоспособность до 80 тысяч км (на автомобилях до Евро‑4 включительно) и до 160 тысяч км (Евро‑5 и дальше). Затем порой производители требуют заменять адсорбер на новый. На практике экологические проблемы беспокоят далеко не всех: средний автовладелец убежден, что «угольная канистра» должна служить столько же, сколько сам автомобиль.

К сожалению, техника до этого не дошла. На большинстве машин действительно адсорбер живет десятилетиями, но случается, что гранулы слипаются в плотную кучу, нормальная вентиляция бака нарушается, а то и прекращается полностью. При этом давление насыщенных паров бензина в баке растет, вследствие чего в топливной магистрали образуются пробки — особенно в жару. Двигатель начинает капризничать — плохо пускается, не держит обороты и даже глохнет. Машина теряет динамику, дергается при отпускании педали газа и так далее. Для полноты ощущений в топливном баке раздаются хлопки, появляется запах бензина .

Адсорбер внедорожника Лада Нива Legend.

Можно ли отказаться от адсорбера?

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Нежелательно, но можно. Делать это следует только в тех случаях, если у вашего автомобиля редкой модели адсорбер пострадал в результате аварии, а раздобыть новый негде.

Тогда можно отсоединить трубки и соединить бак с атмосферой просто через обычный топливный фильтр от карбюраторных автомобилей — это предотвратит попадание пыли в топливный бак.

На входе в клапан продувки адсорбера также следует установить топливный фильтр от карбюраторных автомобилей. Это решение подойдет для автомобилей до Евро‑4, у которых нет датчика давления.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители и depositphotos