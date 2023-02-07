Идеальный (почти!) японский кроссовер... но с одной серьезной проблемой

Mitsubishi ASX — модель немолодая, продается с 2010 года, прошла аж три рестайлинга. Очень востребована на вторичке, слывет комфортной, добротной и надежной. Но тоже не лишена недостатков.

Общая характеристика

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Один из жирных минусов — ограниченный выбор возможных сочетаний «мотор-коробка»: гидроавтомата нет, МКП дружит только с младшим двигателем 1.6, все остальные — только с вариатором. Вдобавок полный привод возможен исключительно с мотором 2.0.

Ключевая позиция при выборе ASX с пробегом — вариатор. На машинах до 2014 года это Jatco JF011E, после — JF016E, который постепенно модернизировали, в частности, изменив программу управления.

Теоретически оба способны на 200–250 тысяч км, на практике требуется как минимум одна переборка с заменой изношенных частей — часто в интервале 100–150 тысяч км.

Нередко и раньше: износ цепи, конусов, подшипников валов, клапанов гидроблока, масляного насоса и прочего сильно зависит от режимов эксплуатации. Агрегаты, не вылезающие из городских пробок, сдаются быстрее.

Одна из слабостей ASX — мягкое ЛКП, что вообще свойственно японским машинам. Легко образуются царапины и сколы. Однако коррозии кузовное железо противостоит хорошо.

На вторичке немало ASX с пробегами хорошо за 200 тысяч км — наивно полагать, что вариаторы у них в отличной форме. Так что при покупке надо интересоваться судьбой вариатора — где и как жил, делал с ним что-нибудь предыдущий владелец или нет.

Главные недостатки ASX кроются не в двигателях. Но при выборе на вторичке полезно знать ресурсные возможности силовых агрегатов.

4А92 1.6 (117 л.с.)

Минимальная цена ASX с этим мотором на вторичке — около 450 тысяч рублей за машины с пробегом под 200 тысяч км. Но таких предложений — единицы, и это, скорее всего, экземпляры с дефектами. Хорошие машины — от 750 тысяч рублей.

Базовый мотор архитектурно схож со старшими, но требует больше внимания и затрат. Виной тому склонность к быстрому накоплению нагара, залеганию поршневых колец и их прямому следствию — росту угара масла (до литра на тысячу км).

Иногда результаты заметны после 80 тысяч км, на большинстве агрегатов — после 120–150 тысяч км. Большой трагедией сегодня это не считается. Отчасти помогают промывки (без разборки), а в запущенных случаях можно заменить кольца и колпачки (колпачки так и так придется менять после 120 тысяч км).

У мотора высокая требовательность к качеству топлива и масла. Многие владельцы разумно меняют масло не каждые 15 тысяч км, как рекомендует производитель, а через 7–10 тысяч км.

За уровнем надо следить из-за специфичной конструкции маслозаборника — должно быть не менее середины отрезка между метками щупа.

Иначе растет риск масляного голодания и механических разрушений — поршни здесь высоконагруженные, а маслонасос недостаточно эффективный.

Алюминиевый блок, гидрокомпенсаторов нет. Цепь ГРМ хлипковата и при динамичной езде может растянуться задолго до 100 тысяч км. Быстро зарастают свечи. Хандрит система зажигания, текут сальники коленвала.

АИ-92 лучше не лить. Мотор тяговитый, но яркой динамики машине массой под две тонны не дарит. Ресурс около 300 тысяч км, капремонт возможен.

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