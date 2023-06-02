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Экономим на топливе: названы самые выгодные агрегаты

Расход можно сократить, если выбрать «правильную» коробку.

– С какой коробкой передач выше расход топлива – с механической или автоматической?

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– Ответ не так прост, как кажется.

Для начала условимся, что водитель будет один и тот же – ведь у некоторых «пилотов», в силу их качеств или просто неопытности, расход с механикой будет выше, чем с автоматом.

В обычных условиях у машины с МКП при прочих равных расход топлива будет ниже – хотя бы потому, что нет затрат энергии на работу по смене передач: это делает водитель, а не приводы.

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А еще важно, о каком именно автомате идет речь. Самый большой расход – у гидромеханической коробки. Поменьше – у вариатора. А самым экономичным остается преселективный робот.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемВиноградов Александр
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