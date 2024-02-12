Geely Atlas 2024 и Jaecoo J7 – тест в цифрах
О преимуществах и недочетах кроссоверов Geely Atlas нового поколения и Jaecoo J7 мы рассказали в этой публикации.
Ниже – подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия и экспертная оценка автомобилей, а также информация о кроссоверах-одноклассниках Geely Atlas и Jaecoo J7 с ценами.
Данные производителей
|
|
Geely Atlas
|
Jaecoo J7
|
Снаряженная / полная масса
|
1646 / 2000 кг
|
1619 / 1933 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,2 с
|
9,4 с
|
Максимальная скорость
|
205 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 54 л
|
АИ-92-95 / 54 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км
|
9,6 / 6,4 / 7,6 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1969 см³
|
1598 см³
|
Мощность
|
147 кВт /200 л.с. при 5500 об/мин
|
136,5 кВт /186 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
325 Н·м при 1800–4000 об/мин
|
275 Н·м при 2000–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 0,67 / 2,91
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 2,87
|
Главная передача
|
3,44–4,67
|
3,79–4,24
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
235/50 R19
|
235/50 R19
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Geely Atlas
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
172
|
Jaecoo J7
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
171
Геометрическая проходимость
|
|
Geely Atlas
|
Jaecoo J7
|
Просвет
|
a
|
200 мм
|
175 мм
|
b
|
220 мм
|
215 мм
|
c
|
215 мм
|
205 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
24,0°
|
β
|
27,5°
|
29,5°
|
γ
|
18,0°
|
18,5°
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Geely Atlas
|
Jaecoo J7
|
Капот
|
85–115
|
95–120
|
Крыло переднее
|
85–95
|
100–110
|
Крыло заднее
|
100–110
|
100–120
|
Дверь передняя
|
95–120
|
100–125
|
Дверь задняя
|
120–130
|
110–115
|
Дверь багажника
|
95–120
|
100–140
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Geely Atlas
|
Jaecoo J7
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
Органы управления
|
8
|
9
|
Обзор
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
9
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
Сервис
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,67
|
8,20
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Конкурентное окружение
|
Модель
|
Длина, мм
|
Мощность, л.с.
|
Цена, ₽
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
4500
|
147–150
|
от 2 820 000
|
Chery Tiggo 8
|
4700
|
147
|
от 2 730 000
|
Exeed LX
|
4533
|
147–150
|
от 3 060 000
|
GAC GS5
|
4695
|
137
|
от 2 249 000
|
Haval Dargo
|
4620
|
192
|
от 2 999 000
|
Haval F7
|
4980
|
150–190
|
от 2 399 000
|
Jetour Dashing
|
4590
|
147–190
|
от 2 489 900
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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