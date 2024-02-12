Geely Atlas 2024 и Jaecoo J7 – тест в цифрах

«За рулем» подготовил подробный обзор китайских кроссоверов по цене от 3,2 млн рублей

О преимуществах и недочетах кроссоверов Geely Atlas нового поколения и Jaecoo J7 мы рассказали в этой публикации.

Ниже – подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия и экспертная оценка автомобилей, а также информация о кроссоверах-одноклассниках Geely Atlas и Jaecoo J7 с ценами.

Данные производителей

Geely Atlas Jaecoo J7 Снаряженная / полная масса 1646 / 2000 кг 1619 / 1933 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,2 с 9,4 с Максимальная скорость 205 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 54 л АИ-92-95 / 54 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км 9,6 / 6,4 / 7,6 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1969 см³ 1598 см³ Мощность 147 кВт /200 л.с. при 5500 об/мин 136,5 кВт /186 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 325 Н·м при 1800–4000 об/мин 275 Н·м при 2000–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 0,67 / 2,91 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 2,87 Главная передача 3,44–4,67 3,79–4,24 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/50 R19 235/50 R19

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Geely Atlas 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 172 Jaecoo J7 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 171

Геометрическая проходимость

Geely Atlas Jaecoo J7 Просвет a 200 мм 175 мм b 220 мм 215 мм c 215 мм 205 мм Угол α 22,5° 24,0° β 27,5° 29,5° γ 18,0° 18,5°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Geely Atlas Jaecoo J7 Капот 85–115 95–120 Крыло переднее 85–95 100–110 Крыло заднее 100–110 100–120 Дверь передняя 95–120 100–125 Дверь задняя 120–130 110–115 Дверь багажника 95–120 100–140

Экспертная оценка автомобилей

Модель Geely Atlas Jaecoo J7 Рабочее место водителя Сиденье 9 8 Органы управления 8 9 Обзор 9 8 Салон Передняя часть 9 8 Задняя часть 9 8 Багажник 9 8 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 8 8 Управляемость 9 8 Комфорт Шум 9 9 Плавность хода 9 9 Климат 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 8 Сервис 8 8 Эксплуатация 8 9 Общая оценка 8,67 8,20

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Конкурентное окружение

Модель Длина, мм Мощность, л.с. Цена, ₽ Chery Tiggo 7 Pro Max 4500 147–150 от 2 820 000 Chery Tiggo 8 4700 147 от 2 730 000 Exeed LX 4533 147–150 от 3 060 000 GAC GS5 4695 137 от 2 249 000 Haval Dargo 4620 192 от 2 999 000 Haval F7 4980 150–190 от 2 399 000 Jetour Dashing 4590 147–190 от 2 489 900