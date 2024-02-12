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Geely Atlas 2024 и Jaecoo J7 – тест в цифрах

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Переднеприводные кроссоверы до 3,5 млн рублей – большой тест

О преимуществах и недочетах кроссоверов Geely Atlas нового поколения и Jaecoo J7 мы рассказали в этой публикации.

Ниже – подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия и экспертная оценка автомобилей, а также информация о кроссоверах-одноклассниках Geely Atlas и Jaecoo J7 с ценами.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Данные производителей

Geely Atlas

Jaecoo J7

Снаряженная / полная масса

1646 / 2000 кг

1619 / 1933 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,2 с

9,4 с

Максимальная скорость

205 км/ч

180 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 54 л

АИ-92-95 / 54 л

Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл

9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км

9,6 / 6,4 / 7,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1969 см³

1598 см³

Мощность

147 кВт /200 л.с. при 5500 об/мин

136,5 кВт /186 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

325 Н·м при 1800–4000 об/мин

275 Н·м при 2000–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,53 / 2,81 / 1,40 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 0,67 / 2,91

4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 2,87

Главная передача

3,44–4,67

3,79–4,24

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/50 R19

235/50 R19

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Geely Atlas

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

172

Jaecoo J7

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

171


Геометрическая проходимость

Geely Atlas

Jaecoo J7

Просвет

a

200 мм

175 мм

b

220 мм

215 мм

c

215 мм

205 мм

Угол

α

22,5°

24,0°

β

27,5°

29,5°

γ

18,0°

18,5°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Geely Atlas

Jaecoo J7

Капот

85–115

95–120

Крыло переднее

85–95

100–110

Крыло заднее

100–110

100–120

Дверь передняя

95–120

100–125

Дверь задняя

120–130

110–115

Дверь багажника

95–120

100–140

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Geely Atlas

Jaecoo J7

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

Органы управления

8

9

Обзор

9

8

Салон

Передняя часть

9

8

Задняя часть

9

8

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

8

8

Управляемость

9

8

Комфорт

Шум

9

9

Плавность хода

9

9

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

8

Сервис

8

8

Эксплуатация

8

9

Общая оценка

8,67

8,20

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Конкурентное окружение

Модель

Длина, мм

Мощность, л.с.

Цена,

Chery Tiggo 7 Pro Max

4500

147–150

от 2 820 000

Chery Tiggo 8

4700

147

от 2 730 000

Exeed LX

4533

147–150

от 3 060 000

GAC GS5

4695

137

от 2 249 000

Haval Dargo

4620

192

от 2 999 000

Haval F7

4980

150–190

от 2 399 000

Jetour Dashing

4590

147–190

от 2 489 900
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемБатыру Александр
Количество просмотров 3
12.02.2024
Фото:За РулемБатыру Александр
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