В АТЦ «Москва» пройдет выставка Авто!Чай!На!

Экспозиция компании ИРИТО, ведущего российского импортера автомобилей из Китая, станет самой крупной на выставке которая пройдет с 20 по 23 апреля. На открытой площадке будет размещено 26 автомобилей — от городских микролитражек до автобусов и грузовиков. Компания представит автомобили шести основных марок, поставляемых на российский рынок: Great Wall, Hafei, BYD, FAW, DongFeng и Foton.

На стенде Great Wall посетители смогут увидеть обновленные версии популярных моделей Deer G3, SUV G5 и Hover, а также новинку этого года — современный полноприводной пикап повышенной комфортности Sailor. Все четыре модели можно будет протестировать на специальной трассе, проложенной по территории АТЦ.

«Авто!Чай!На!» станет первой российской выставкой, где будет представлена модель Hafei Brio, появившаяся в дилерских автосалонах лишь в апреле этого года. Для того чтобы посетители могли ознакомиться со всеми модификациями этого автомобиля, ИРИТО привезет в АТЦ «Москва» сразу четыре Brio: три машины разместятся в выставочном зале, а топовая версия с двигателем 1.1 л и полным пакетом опций будет доступна для тест-драйва.