Chevrolet Niva готовится к обновлению и наращивает продажи

Несмотря на грядущее обновление (как известно, следующее поколение популярного вседорожника Chevrolet Niva появится в 2015 году), спрос на модель остается стабильным.

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За 9 месяцев 2012 г. на совместном предприятии GM-AVTOVAZ выпустили 46 076 автомобилей — на 16,6% больше, чем за три первых квартала 2011 года. Продажи Chevrolet Niva увеличились на 16,7%, составив 46 323 автомобилей, из которых 2124 были отгружены в страны СНГ. По итогам первого полугодия 2012 г. производство вседорожника увеличилось на 28,3% — с января по июнь с конвейера СП в Тольятти сошли 31 573 автомобиля «Шевроле Нива».

Всего с начала производства модели — недавно в Тольятти отпраздновали 10-летие СП «GM-AVTOVAZ» — реализовано 452 520 автомобилей, в том числе в страны СНГ — 33 712.

В планах СП — расширение производственных мощностей GM-АВТОВАЗа до 120 000 автомобилей в год. По словам директора СП Джеффри Гловера, на одной линии будут выпускаться новые Сhevrolet Niva (с 2015 года) и Lada 4х4, которые разделят мощности СП пополам.

Продажи Chevrolet Niva осуществляют 153 дилера в России, 9 дилеров и 2 дистрибьютора в странах СНГ.